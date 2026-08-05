EXCLUSIV Antrenorul din Superligă care l-a impresionat pe Ionuț Rada: „Îmi place foarte mult”

Antrenorul din Superligă care l-a impresionat pe Ionuț Rada: „Îmi place foarte mult” Superliga Sursa foto: Ionuț Rada (Instagram).
Emanoil Ursache
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Ionuț Rada (44 de ani) a avut un discurs la superlativ la adresa unui antrenor din Superliga României. 

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Ionuț Rada l-a lăudat pe tehnicianul Florin Maxim (45 de ani) pentru modul în care a transformat-o pe Corvinul Hunedoara într-o echipă competitivă de prim-eșalon. 

Ionuț Rada, impresionat de Florin Maxim 

Pe lângă rezultatele lui Maxim, fostul stoper de la CFR Cluj, Rapid și FCSB s-a declarat un admirator și al tipului de fotbal pe care îl practică alb-albaștrii. 

„M-a impresionat Corvinul, care, sub comanda lui Maxim, ca o echipă nou-promovată, chiar dacă a jucat cu Csikszereda, a câștigat într-o manieră categorică. Jocul a fost bun. Îmi place foarte mult Florin Maxim, îl urmăresc de când a ajuns la Corvinul. 

Am văzut ceea ce face acolo, rezultatele și cum a transformat această echipă care oarecum dispăruse din peisajul fotbalului românesc. A reușit să transforme această echipă de tradiție din nou într-o echipă importantă cu ceea ce se construiește acolo”, a declarat Ionuț Rada, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Florin Maxim / Foto: Sport Pictures

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Corvinul Hunedoara, potențială revelație a campionatului pentru Rada

Mai mult decât atât, Rada a apreciat că formația hunedoreană ar putea reprezenta revelația sezonului din Superligă.  

„M-a impresionat și a fost ceva istoric pentru noi Corvinul, care a câștigat Cupa României și a participat din Liga a 2-a în cupele europene. 

Modul în care a câștigat Liga a 2-a, bineînțeles că este o diferență între Liga a 2-a și Liga 1, dar ceea ce propune Maxim ca joc, ca mod de abordare, îmi dă speranțe și mi-aș dori ca această echipă să fie revelația campionatului”, a adăugat fostul fundaș central. 

El a lăudat inclusiv politica de transferuri de la Corvinul: „Îmi place că au făcut transferuri echilibrate. Nu sunt atât de entuziasmați de această promovare încât să se joace cu managementul și cu bugetul. Altfel riști într-un an sau doi să ajungi la insolvență sau la faliment. Construiesc, exact cum au făcut și în Liga a 2-a, și sper ca într-un an, doi, trei, când va fi și stadionul gata, să fie la un nivel bun, normal pentru un club care se construiește sănătos”.

Start bun de sezon pentru hunedoreni

După trei etape din Superliga României, Corvinul Hunedoara se află pe locul nouă, cu patru puncte adjudecate și un golaveraj de 4-3. 

Elevii lui Florin Maxim au început cu o victorie spectaculoasă: 3-0 pe teren propriu împotriva celor de la Csikszereda. Au fost învinși ulterior de Farul la Constanța (0-2) și au continuat cu un egal acasă (1-1) în duelul nou-promovatelor contra lui Sepsi. 

Maxim, un antrenor care a scris istorie la Corvinul

Florin Maxim se află la Corvinul Hunedoara de la 1 iulie 2021. În 2022 a câștigat pentru prima oară Liga 3, însă „corbii” au fost învinși la barajul de promovare de Minaur Baia Mare. În 2023 a reușit din nou să își adjudece Liga 3 și să promoveze, de această dată, în eșalonul secund. 

Un an mai târziu a scris istorie în fotbalul românesc, cucerind Cupa României din Liga 2. Mai mult decât atât, Corvinul a înregistrat un succes, în manșă dublă, în turul I preliminar din Europa League, contra maghiarilor de la Paks (victorie 4-0 în deplasare și eșec 0-2 acasă). Sub comanda lui Florin Maxim, clubul din Hunedoara a terminat pe poziție secundă Liga 2 în 2024, însă nu a avut drept de participare în primul eșalon.  

La finalul sezonului 2025-2026, Corvinul Hunedoara a câștigat Liga 2, obținându-și astfel locul în Superliga României.  

Pentru Corvinul lui Florin Maxim urmează luni, pe 10 august, următoarea provocare din primul eșalon: deplasarea de la Botoșani (ora 18:30). 

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