Campioana României a zdrobit-o pe Petrolul (4-0), după ce a fost umilită de Dinamo (1-5) și a surclasat-o pe UTA (4-0). În cupele europene, Craiova a fost eliminată de Levski Sofia (2-3 la general) din preliminariile Ligii Campionilor, după ce a trecut fără emoții în dublă manșă de ML Vitebsk (5-1).

Analiza lui Ionuț Rada cu privire la lupta la titlu din Superligă

Format în fotbalul craiovean, Ionuț Rada a explicat că gruparea din Bănie rămâne principala favorită în Superligă, deoarece și-a păstrat scheletul din sezonul trecut.

„(n.r.- pe cine vezi favorită la titlu?) Toată lumea vorbește de tot ceea ce a făcut Craiova și că a păstrat acea structură importantă. Vedem dacă Baiaram va pleca, însă sunt jucători care au rămas la echipă.

Se dorește să mai aducă jucători, pentru că FCSB cu siguranță anul acesta va dori să facă un campionat mai bun. O vedem și pe Rapid. Dinamo, la fel, a pierdut niște jucători și a pierdut antrenorul cu care a lucrat în ultimii ani.

Rada: „Favorită rămâne în continuare Universitatea Craiova”

(n.r.- CFR?) La CFR vom vedea dacă se stabilizează cu problemele financiare. Vom vedea cum va fi cu noul antrenor sau cu noua conducere tehnică, chiar și administrativă, pentru că au plecat vechii conducători. Au oameni noi în tot ceea ce înseamnă managementul echipei. Sunt niște schimbări importante!

La „U” Cluj s-au păstrat aceiași jucători (...) Vedem ce se va întâmpla în perioada de transferuri. Cred că favorită rămâne în continuare Universitatea Craiova”, a declarat Ionuț Rada, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Sport.ro.