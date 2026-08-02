EXCLUSIV Echipa din Superligă văzută de Ionuț Rada favorită la titlu: „A păstrat acea structură”

Echipa din Superligă văzută de Ionuț Rada favorită la titlu: „A păstrat acea structură” Superliga Sursa foto: Ionuț Rada (Instagram).
Emanoil Ursache
Data publicarii:
Data actualizarii:

Universitatea Craiova are un început de sezon oscilant atât în Superliga, cât și în cupele europene. 

TAGS:
Ionut RadaUniversitatea CraiovaSuperligaSuperliga Romaniei
Din articol

Campioana României a zdrobit-o pe Petrolul (4-0), după ce a fost umilită de Dinamo (1-5) și a surclasat-o pe UTA (4-0). În cupele europene, Craiova a fost eliminată de Levski Sofia (2-3 la general) din preliminariile Ligii Campionilor, după ce a trecut fără emoții în dublă manșă de ML Vitebsk (5-1). 

Analiza lui Ionuț Rada cu privire la lupta la titlu din Superligă

Format în fotbalul craiovean, Ionuț Rada a explicat că gruparea din Bănie rămâne principala favorită în Superligă, deoarece și-a păstrat scheletul din sezonul trecut. 

(n.r.- pe cine vezi favorită la titlu?) Toată lumea vorbește de tot ceea ce a făcut Craiova și că a păstrat acea structură importantă. Vedem dacă Baiaram va pleca, însă sunt jucători care au rămas la echipă. 

Se dorește să mai aducă jucători, pentru că FCSB cu siguranță anul acesta va dori să facă un campionat mai bun. O vedem și pe Rapid. Dinamo, la fel, a pierdut niște jucători și a pierdut antrenorul cu care a lucrat în ultimii ani. 

Rada: „Favorită rămâne în continuare Universitatea Craiova”

(n.r.- CFR?) La CFR vom vedea dacă se stabilizează cu problemele financiare. Vom vedea cum va fi cu noul antrenor sau cu noua conducere tehnică, chiar și administrativă, pentru că au plecat vechii conducători. Au oameni noi în tot ceea ce înseamnă managementul echipei. Sunt niște schimbări importante! 

La „U” Cluj s-au păstrat aceiași jucători (...) Vedem ce se va întâmpla în perioada de transferuri. Cred că favorită rămâne în continuare Universitatea Craiova”, a declarat Ionuț Rada, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Sport.ro. 

Ionuț Rada

  • My waytheradaway
×
Ionuț Rada / Foto: Imago Images
Ionuț Rada, în duel cu Daniel Oprița, în sfertul UEFAntastic transmis în exclusivitate de către VOYO / Foto: Sport Pictures.
ÎNAPOI LA ARTICOL

CV-ul lui Ionuț Rada

  • 1.600.000 de euro a plătit FCSB pentru transferul lui Ionuț Rada de la Rapid în 2007, potrivit Transfermarkt.
  • 12 cluburi a adunat Ionuț Rada în CV-ul său de fotbalist profesionist: FCU Craiova (2000-2004), Rocar București (2001), Rapid (2004-2007), FC Național (2005), FCSB (2007-2010), Otopeni (2009-2010), Al-Nasr (2010 - Emiratele Arabe Unite), CFR Cluj (2010-2015), Karlsruher SC (2012), Bari (2015-2016), Fidelis Andria (2016-2018) și Sănătatea Cluj (2018-2020).  
  • 3 trofee are în palmares Ionuț Rada: Liga 1 (2011-2012) cu CFR Cluj și Cupa României de două ori cu Rapid (2005-2006 și 2006-2007). 
  • 234 de meciuri și 11 goluri a adunat Ionuț Rada în Liga 1.  
  • 17 partide (11 pentru CFR Cluj și 6 pentru FCSB) și două goluri a strâns fostul fundaș central în grupele Champions League. El a punctat în CFR Cluj - Basel 2-1 și în AS Roma - CFR Cluj 2-1 din 2010. 
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ungaria a decis să oprească activitatea centralei sale nucleare, o ”premieră în ultimii 44 de ani”, din cauza secetei
Ungaria a decis să oprească activitatea centralei sale nucleare, o ”premieră în ultimii 44 de ani”, din cauza secetei
ARTICOLE PE SUBIECT
Ionuț Rada, mesaj ferm și avertisment despre problemele de la CFR Cluj: „Mă simt într-o postură neplăcută”
Ionuț Rada, mesaj ferm și avertisment despre problemele de la CFR Cluj: „Mă simt într-o postură neplăcută”
Care sunt echipele care se vor califica în play-off-ul Superligii? Răspunsul lui Ionuț Rada: „Mi-aș dori clar”
Care sunt echipele care se vor califica în play-off-ul Superligii? Răspunsul lui Ionuț Rada: „Mi-aș dori clar”
Ionuț Rada vede un fotbalist de la FCSB la națională, dacă îndeplinește o condiție: „Ar fi păcat”
Ionuț Rada vede un fotbalist de la FCSB la națională, dacă îndeplinește o condiție: „Ar fi păcat”
Ionuț Rada a spus de ce transferuri are nevoie FCSB: „E clar că nu au un lot finalizat”
Ionuț Rada a spus de ce transferuri are nevoie FCSB: „E clar că nu au un lot finalizat”
Analiza lui Ionuț Rada după prima etapă din Superligă: favorita la titlu, revelația și cum vede play-off-ul
Analiza lui Ionuț Rada după prima etapă din Superligă: favorita la titlu, revelația și cum vede play-off-ul
ULTIMELE STIRI
LIVE TEXT: Corvinul - Sepsi, azi, de la 18:30, pe Sport.ro. Duel între nou-promovate
LIVE TEXT: Corvinul - Sepsi, azi, de la 18:30, pe Sport.ro. Duel între nou-promovate
Bogdan Lobonț și Robert Niță au fost invitații lui Andru Nenciu la Matinal (VOYO SPORT 1)
Bogdan Lobonț și Robert Niță au fost invitații lui Andru Nenciu la Matinal (VOYO SPORT 1)
Universitatea Craiova a dat lovitura cu un transfer de top: „Tupeu, personalitate. E bun!”
Universitatea Craiova a dat lovitura cu un transfer de top: „Tupeu, personalitate. E bun!”
LIVE TEXT | Rapid - CFR Cluj, azi de la 21:30, pe Sport.ro. Toate informațiile despre „derby-ul feroviar”
LIVE TEXT | Rapid - CFR Cluj, azi de la 21:30, pe Sport.ro. Toate informațiile despre „derby-ul feroviar”
Robert Niță a numit marea problemă pe care o va avea Universitatea Craiova vs KuPS: „Diferență mare”
Robert Niță a numit marea problemă pe care o va avea Universitatea Craiova vs KuPS: „Diferență mare”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Femeia care s-a culcat cu 1057 de bărbați, dezvăluire incendiară! Un star de la Liverpool i-a făcut o propunere incredibilă

Femeia care s-a culcat cu 1057 de bărbați, dezvăluire incendiară! Un star de la Liverpool i-a făcut o propunere incredibilă

Cu ce se ocupă astăzi bruneta care l-a scos din minți pe Gigi Becali

Cu ce se ocupă astăzi bruneta care l-a scos din minți pe Gigi Becali

FCSB sparge banca pentru transferul lui Denis Drăguș: ce sumă vrea Trabzonspor

FCSB sparge banca pentru transferul lui Denis Drăguș: ce sumă vrea Trabzonspor

Fosta luptătoare din UFC și-a surprins fanii cu un pictorial interzis minorilor: ”Sunt puși, nu?”

Fosta luptătoare din UFC și-a surprins fanii cu un pictorial interzis minorilor: ”Sunt puși, nu?”

Bobo Vieri a numit favorita la titlu în Italia: cum l-a descris pe Cristi Chivu

Bobo Vieri a numit favorita la titlu în Italia: cum l-a descris pe Cristi Chivu



Recomandarile redactiei
Bogdan Lobonț și Robert Niță au fost invitații lui Andru Nenciu la Matinal (VOYO SPORT 1)
Bogdan Lobonț și Robert Niță au fost invitații lui Andru Nenciu la Matinal (VOYO SPORT 1)
Universitatea Craiova a dat lovitura cu un transfer de top: „Tupeu, personalitate. E bun!”
Universitatea Craiova a dat lovitura cu un transfer de top: „Tupeu, personalitate. E bun!”
Robert Niță a numit marea problemă pe care o va avea Universitatea Craiova vs KuPS: „Diferență mare”
Robert Niță a numit marea problemă pe care o va avea Universitatea Craiova vs KuPS: „Diferență mare”
Bogdan Lobonț a spus povestea poreclei „Pisica”: „Pe moment, nu am realizat”
Bogdan Lobonț a spus povestea poreclei „Pisica”: „Pe moment, nu am realizat”
OUT! PSG se desparte de cel mai scump portar francez
OUT! PSG se desparte de cel mai scump portar francez
Alte subiecte de interes
Fostul coechipier al lui Cristi Tănase la FCSB, mesaj tranșant după ce 'Dodel' a fost prins drogat la volan
Fostul coechipier al lui Cristi Tănase la FCSB, mesaj tranșant după ce 'Dodel' a fost prins drogat la volan
Atac direct către fanii de la CSA Steaua: "Am văzut echipe mai mari care au avut probleme, dar suporterii veneau la meci"
Atac direct către fanii de la CSA Steaua: "Am văzut echipe mai mari care au avut probleme, dar suporterii veneau la meci"
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
Ungaria a decis să oprească activitatea centralei sale nucleare, o ”premieră în ultimii 44 de ani”, din cauza secetei

stirileprotv Ungaria a decis să oprească activitatea centralei sale nucleare, o ”premieră în ultimii 44 de ani”, din cauza secetei

Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

protv Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

Un fost miner din Petrila și-a descoperit o pasiune neobișnuită după ce a ieșit la pensie. Localnicii sunt impresionați

stirileprotv Un fost miner din Petrila și-a descoperit o pasiune neobișnuită după ce a ieșit la pensie. Localnicii sunt impresionați

Reguli noi pentru șoferii începători. Măsurile au drept scop reducerea numărului accidentelor

stirileprotv Reguli noi pentru șoferii începători. Măsurile au drept scop reducerea numărului accidentelor

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa Conference League
Play on sport: FK Auda - FCSB


00:00
UEFA Europa Conference League
FK Auda - FCSB


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UEFA Europa League
Twente - Ferencvaros


00:00
UEFA Europa Conference League
FCSB - FK Auda


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!