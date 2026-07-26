Fostul stoper a recunoscut că își dorește ca între primele șase clasate din Superligă să se regăsească Universitatea Craiova, Rapid, CFR Cluj și FCSB, formații de care se simte legat datorită trecutului său fotbalistic.

Ionuț Rada vede o luptă în trei pentru locul șase la finele sezonului regular

Rada a nominalizat-o pe nou-promovata Corvinul Hunedoara pe locul cinci, având potențialul să fie revelația campionatului în perspectiva sa.

De asemenea, el se așteaptă ca Dinamo, „U” Cluj și Farul să se lupte pentru locul șase, ultimul ce garantează prezența în play-off la finalul sezonului regular.