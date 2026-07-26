EXCLUSIV Care sunt echipele care se vor califica în play-off-ul Superligii? Răspunsul lui Ionuț Rada: „Mi-aș dori clar”

Care sunt echipele care se vor califica în play-off-ul Superligii? Răspunsul lui Ionuț Rada: „Mi-aș dori clar” Superliga Sursa foto: Imago Images.
Emanoil Ursache
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Ionuț Rada (44 de ani) a nominalizat echipele pe care le vede calificate în play-off-ul Superligii României. 

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Din articol

Fostul stoper a recunoscut că își dorește ca între primele șase clasate din Superligă să se regăsească Universitatea Craiova, Rapid, CFR Cluj și FCSB, formații de care se simte legat datorită trecutului său fotbalistic.  

Ionuț Rada vede o luptă în trei pentru locul șase la finele sezonului regular

Rada a nominalizat-o pe nou-promovata Corvinul Hunedoara pe locul cinci, având potențialul să fie revelația campionatului în perspectiva sa. 

De asemenea, el se așteaptă ca Dinamo, „U” Cluj și Farul să se lupte pentru locul șase, ultimul ce garantează prezența în play-off la finalul sezonului regular. 

Ionuț Rada

  • Ionuț Rada
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Ionuț Rada / Foto: Imago Images
Ionuț Rada, în duel cu Daniel Oprița, în sfertul UEFAntastic transmis în exclusivitate de către VOYO / Foto: Sport Pictures.
Sursa foto: Ionuț Rada (Instagram).
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Rada: „M-aș bucura să fie în play-off Corvinul”

„Mi-aș dori clar să fie prezente în play-off echipele pentru care am jucat, începând cu Universitatea Craiova, Rapid, CFR Cluj și FCSB. 

După care m-aș bucura, deși cred că obiectivul lor este salvarea de la retrogradare, să fie în play-off Corvinul. Iar la a șasea echipă cred că va fi o luptă între Dinamo, „U” Cluj, poate Farul. Dacă ar fi să aleg ar fi cele patru echipe, Corvinul ca revelație și o bătaie între „U” Cluj, Dinamo și Farul”, a declarat Ionuț Rada, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Universitatea Craiova, Rapid, CFR Cluj și FCSB sunt echipe importante pentru Ionuț Rada. El a evoluat pentru cele două formații bucureștene și pentru clubul ardelean. 

Ionuț Rada a rămas apropiat de fotbalul din Oltenia, după ce s-a format și a debutat la FCU Craiova. În junioratul său au mai avut un rol important Clubul Sportiv Școlar Craiova și Școala de Fotbal „Gheorghe Popescu”.  

CV-ul lui Ionuț Rada

  • 1.600.000 de euro a plătit FCSB pentru transferul lui Ionuț Rada de la Rapid în 2007, potrivit Transfermarkt.
  • 12 cluburi a adunat Ionuț Rada în CV-ul său de fotbalist profesionist: FCU Craiova (2000-2004), Rocar București (2001), Rapid (2004-2007), FC Național (2005), FCSB (2007-2010), Otopeni (2009-2010), Al-Nasr (2010 - Emiratele Arabe Unite), CFR Cluj (2010-2015), Karlsruher SC (2012), Bari (2015-2016), Fidelis Andria (2016-2018) și Sănătatea Cluj (2018-2020).  
  • 3 trofee are în palmares Ionuț Rada: Liga 1 (2011-2012) cu CFR Cluj și Cupa României de două ori cu Rapid (2005-2006 și 2006-2007). 
  • 234 de meciuri și 11 goluri a adunat Ionuț Rada în Liga 1.  
  • 17 partide (11 pentru CFR Cluj și 6 pentru FCSB) și două goluri a strâns fostul fundaș central în grupele Champions League. El a punctat în CFR Cluj - Basel 2-1 și în AS Roma - CFR Cluj 2-1 din 2010. 
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