Fostul fundaș central al echipei finanțate de Gigi Becali a subliniat că FCSB are nevoie să se întărească în special pe pozițiile de stoper și mijlocaș central, deficitare inclusiv în eșecul cu Auda (2-3) de joi seară.

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„(n.r.- Are FCSB lotul complet pentru a-și reveni sau mai are nevoie de transferuri?) Eu zic că mai au nevoie de transferuri. Cred că la linia de apărare, în benzi, am văzut niște schimbări. Radunovic a jucat în centru (n.r.- în victoria din campionat, 2-0, cu FC Argeș). E clar că nu au un lot finalizat și acum cred că se așteaptă să se mai facă niște transferuri.

(n.r.- Pe ce posturi crezi că ar avea nevoie să se întărească?) Trebuie să vedem dacă vor mai fi schimbări, dacă Bîrligea rămâne. E clar că o echipă care își dorește să se califice în cupele europene trebuie să își dubleze anumite posturi-cheie. Ar fi cele de fundaș central și de mijlocaș central.

Ei i-au pierdut pe Șut, pe Lixandru și pe Olaru. Este baza lor importantă, ceea ce a funcționat foarte bine la FCSB. Ok, este și Cisotti, dar lui Cisotti cumva lângă niște jucători noi nu îi va fi ușor.

Deci va trebui cumva pe fiecare post, mai ales axul central, să aducă dublură cel puțin la nivelul jucătorilor care sunt deja pentru a crea concurență și pentru a avea opțiuni când joacă în campionat, cupă și Conference League”, a declarat Ionuț Rada, în exclusivitate pentru Sport.ro.

FCSB, pe piața transferurilor

Până acum, FCSB i-a adus pe Aymen Boutoutaou (Sochaux / 1.000.000 de euro), Ronny Labonne (Caen / 100.000 de euro), Eddy Gnahore (Dinamo / gratis), Dylan Batubinsika (AE Larisa / gratis) și Luca Stancu (Hermannstadt / gratis). Printre revenirile notabile după împrumuturi se numără Ricardo Pădurariu (Corvinul) și Dennis Politic (Hermannstadt).

FCSB s-a despărțit, de asemenea, în vară de câțiva fotbaliști importanți sau măcar utili în lot: căpitanul Darius Olaru, Vlad Chiricheș, Mamadou Thiam, David Kiki și Daniel Graovac.

CV-ul lui Ionuț Rada