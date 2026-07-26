EXCLUSIV Ionuț Rada vede un fotbalist de la FCSB la națională, dacă îndeplinește o condiție: „Ar fi păcat”

Ionuț Rada vede un fotbalist de la FCSB la națională, dacă îndeplinește o condiție: „Ar fi păcat” Superliga Ionuț Rada / Foto: Imago Images
Emanoil Ursache
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Ionuț Rada (44 de ani) a apreciat că un fotbalist de la FCSB ar putea reveni la echipa națională și ar putea juca un rol important.

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Fostul fundaș central al roș-albaștrilor a susținut că Octavian Popescu (23 de ani) poate să ajute naționala României, dacă se va concentra pe viața sa sportivă și mai ales pe ce face în afara terenului.

Mesajul lui Ionuț Rada către Octavian Popescu 

Rada a subliniat că ar fi păcat ca aripa stânga să mai piardă un sezon în care să nu își atingă potențialul maxim.  

Octavian Popescu / Foto: Sport Pictures

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(n.r.- Octavian Popescu a fost decisiv în victoria FCSB-ului cu FC Argeș. A ajuns la o maturitate fotbalistică pentru a continua așa un sezon sau e prea devreme să ne pronunțăm?) E devreme, se văd niște lucruri schimbate la el. Sper să înțeleagă pentru că singurul lui drum este acela de a încerca să se concentreze 100% pe ce are de făcut. Să descopere ce poate să îmbunătățească în viața lui sportivă și mai ales în viața lui extrasportivă, pentru că în momentul în care este angrenat și este cu capul la ceea ce îi place cel mai mult să facă, să joace fotbal, își atinge potențialul maxim. 

(n.r.- Așa cum era în primele sezoane la FCSB, nu?) Exact! Ne aducem aminte de la debutul lui, la ce momente a avut, este un jucător care ar putea să ajute și echipa națională, pentru că destabilizează adversarii. Este un jucător decisiv, de execuție, însă e clar că are nevoie să înțeleagă că așteptările deja sunt cumva mari de la el. Deja e de ceva timp la echipă și ar fi păcat să piardă un an fără să își pună în valoare tot ceea ce deține”, a declarat Ionuț Rada, în exclusivitate pentru Sport.ro. 

Început bun de sezon pentru Tavi Popescu

După mai multe sezoane în care a dezamăgit, Octavian Popescu are un început de stagiune promițător. A oferit o pasă de gol și a obținut un penalty în FCSB - FC Argeș 2-0, și a marcat în eșecul echipei sale, 2-3, contra letonilor de la Auda. El a dat semnale de revenire din finalul ediției trecute a Superligii, când a înscris golul victoriei după o acțiune individuală superbă în FCSB - FC Botoșani 4-3. 

Tavi Popescu a strâns pentru echipa națională a României 7 selecții. El a fost debutat de Edi Iordănescu, pe 25.03.2022, într-un amical România - Grecia 0-1. Atunci avea 19 ani, două luni și 26 de zile.

CV-ul lui Ionuț Rada

  • 1.600.000 de euro a plătit FCSB pentru transferul lui Ionuț Rada de la Rapid în 2007, potrivit Transfermarkt.
  • 12 cluburi a adunat Ionuț Rada în CV-ul său de fotbalist profesionist: FCU Craiova (2000-2004), Rocar București (2001), Rapid (2004-2007), FC Național (2005), FCSB (2007-2010), Otopeni (2009-2010), Al-Nasr (2010 - Emiratele Arabe Unite), CFR Cluj (2010-2015), Karlsruher SC (2012), Bari (2015-2016), Fidelis Andria (2016-2018) și Sănătatea Cluj (2018-2020).  
  • 3 trofee are în palmares Ionuț Rada: Liga 1 (2011-2012) cu CFR Cluj și Cupa României de două ori cu Rapid (2005-2006 și 2006-2007). 
  • 234 de meciuri și 11 goluri a adunat Ionuț Rada în Liga 1.  
  • 17 partide (11 pentru CFR Cluj și 6 pentru FCSB) și două goluri a strâns fostul fundaș central în grupele Champions League. El a punctat în CFR Cluj - Basel 2-1 și în AS Roma - CFR Cluj 2-1 din 2010. 
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