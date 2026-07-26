Rada a subliniat că ar fi păcat ca aripa stânga să mai piardă un sezon în care să nu își atingă potențialul maxim.

Fostul fundaș central al roș-albaștrilor a susținut că Octavian Popescu (23 de ani) poate să ajute naționala României, dacă se va concentra pe viața sa sportivă și mai ales pe ce face în afara terenului.

„(n.r.- Octavian Popescu a fost decisiv în victoria FCSB-ului cu FC Argeș. A ajuns la o maturitate fotbalistică pentru a continua așa un sezon sau e prea devreme să ne pronunțăm?) E devreme, se văd niște lucruri schimbate la el. Sper să înțeleagă pentru că singurul lui drum este acela de a încerca să se concentreze 100% pe ce are de făcut. Să descopere ce poate să îmbunătățească în viața lui sportivă și mai ales în viața lui extrasportivă, pentru că în momentul în care este angrenat și este cu capul la ceea ce îi place cel mai mult să facă, să joace fotbal, își atinge potențialul maxim.

(n.r.- Așa cum era în primele sezoane la FCSB, nu?) Exact! Ne aducem aminte de la debutul lui, la ce momente a avut, este un jucător care ar putea să ajute și echipa națională, pentru că destabilizează adversarii. Este un jucător decisiv, de execuție, însă e clar că are nevoie să înțeleagă că așteptările deja sunt cumva mari de la el. Deja e de ceva timp la echipă și ar fi păcat să piardă un an fără să își pună în valoare tot ceea ce deține”, a declarat Ionuț Rada, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Început bun de sezon pentru Tavi Popescu

După mai multe sezoane în care a dezamăgit, Octavian Popescu are un început de stagiune promițător. A oferit o pasă de gol și a obținut un penalty în FCSB - FC Argeș 2-0, și a marcat în eșecul echipei sale, 2-3, contra letonilor de la Auda. El a dat semnale de revenire din finalul ediției trecute a Superligii, când a înscris golul victoriei după o acțiune individuală superbă în FCSB - FC Botoșani 4-3.

Tavi Popescu a strâns pentru echipa națională a României 7 selecții. El a fost debutat de Edi Iordănescu, pe 25.03.2022, într-un amical România - Grecia 0-1. Atunci avea 19 ani, două luni și 26 de zile.

CV-ul lui Ionuț Rada