Corvinul Hunedoara - Sepsi Sfântu Gheorghe, meci din etapa a treia a Superligii României, se joacă astăzi, începând cu ora 18:30.

LIVE TEXT: Corvinul Hunedoara - Sepsi, pe Sport.ro azi, de la 18:30

Cele mai importante faze ale duelului vor fi redate în format LIVE TEXT & FOTO de către site-ul Sport.ro.

Hunedorenii au lăsat o impresie pozitivă în acest start de sezon, jocul practicat de elevii lui Florin Maxim fiind unul spectaculos. Ei s-au impus clar în prima etapă, 3-0 cu FK Csikszereda, apoi au pierdut la Ovidiu, 0-2 cu Farul, diferența pe tabelă fiind făcută după minutul 80.

De partea cealaltă, Sepsi a cedat greu în Giulești, 0-1 cu Rapid, după care s-a impus cu 1-0 în fața celor de la Universitatea Cluj, golul marcat de Doru Andrei fiind printre cele mai frumoase înscrise în runda precedentă.

Cei mai mulți debutanți în Liga 1 la Corvinul

Nouă debutanți în Superligă a utilizat Corvinul în primele două etape, cei mai mulți dintre toate competitoarele, conform lpf.ro.

Sepsi OSK l-a transferat în pauza competițională pe David Lazar, care a și apărat poarta covăsnenilor în ambele jocuri din ediția curs. Pentru el, actualul sezon este al 17-lea în Superligă, fiind cel mai experimentat portar activ din campionat la acest capitol.

Cele două echipe se vor întâlni pentru întâia oară în principala competiție internă. Acestea au fost adversare în ediția precedentă de ligă secundă, când hunedorenii s-au impus în sezonul regulat (2-0 în deplasare), apoi covăsnenii au câștigat ambele meciuri din play-off (1-0 / 2-1).