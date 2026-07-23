Ionuț Rada a fost impresionat în special de Universitatea Craiova, pe care o vede drept principala favorită în lupta pentru titlu. Rada s-a declarat un admirator al antrenorului Florin Maxim, motiv pentru care vrea ca nou-promovata Corvinul Hunedoara să fie revelația noului sezon. Concluziile lui Ionuț Rada după prima etapă din Superliga României Fostul stoper și-ar dori un play-off format din Universitatea Craiova, Rapid, CFR Cluj, FCSB și Corvinul Hunedoara. Lupta pentru locul șase la finalul sezonului regular, în viziunea sa, va fi între Dinamo, „U” Cluj și Farul Constanța. De asemenea, Ionuț Rada a analizat cum se prezintă Universitatea Craiova, Rapid, CFR Cluj și FCSB, echipe importante în cariera sa de fotbalist profesionist. Rada a evoluat pentru cele două formații bucureștene și pentru clubul ardelean. El a rămas apropiat de fotbalul din Oltenia, după ce s-a format și a debutat la FCU Craiova. În junioratul său au mai avut un rol important Clubul Sportiv Școlar Craiova și Școala de Fotbal „Gheorghe Popescu”.

Imagini din cariera lui Ionuț Rada / Foto: Sport Pictures

Cu ce impresii ai rămas după prima etapă din Superligă?

Sunt echipe care arată bine, care încearcă să intre în ritmul de competiție, echipe care încă vin din perioada de pregătire, deci nu ne putem aștepta la un ritm foarte susținut. A fost și destul de cald weekendul trecut. Cred că echipele care au fost active pe piața transferurilor și au stabilitate, și aici mă refer la campioana României, Universitatea Craiova, și la FCSB. Rapid nu a făcut foarte multe transferuri spectaculoase, dar ne putem aștepta fiind în continuare fereastra deschisă, mai ales că știm că în viitor, când îți propui un obiectiv important, trebuie să ai un lot competitiv și un lot care să te ajute să joci într-o fază superioară a competiției. Te-a impresionat vreo echipă în mod deosebit?

M-a impresionat Corvinul, care sub comanda lui Maxim ca o echipă o nou-promovată, chiar dacă a jucat cu Csikszereda, a câștigat într-o manieră categorică. Jocul a fost bun. Îmi place foarte mult Florin Maxim, îl urmăresc de când era la Corvinul. Am văzut ceea ce face acolo, rezultatele și cum a transformat această echipă care oarecum dispăruse din peisajul fotbalului românesc. A reușit să transforme această echipă de tradiție din nou într-o echipă importantă cu ceea ce se construiește acolo. 12 cluburi a adunat Ionuț Rada în CV-ul său de fotbalist profesionist: FCU Craiova (2000-2004), Rocar București (2001), Rapid (2004-2007), FC Național (2005), FCSB (2007-2010), Otopeni (2009-2010), Al-Nasr (2010 - Emiratele Arabe Unite), CFR Cluj (2010-2015), Karlsruher SC (2012), Bari (2015-2016), Fidelis Andria (2016-2018) și Sănătatea Cluj (2018-2020). Universitatea Craiova, considerată de Rada favorită în Superligă Pe cine vezi favorită la titlu?

Toată lumea vorbește de tot ceea ce a făcut Craiova și că a păstrat acea structură importantă. Vedem dacă Baiaram va pleca, însă sunt jucători care au rămas la echipă. Se dorește să mai aducă jucători, pentru că FCSB cu siguranță anul acesta va dori să facă un campionat mai bun. O vedem și pe Rapid. Dinamo, la fel, a pierdut niște jucători și a pierdut antrenorul cu care a lucrat în ultimii ani. CFR?

La CFR vom vedea dacă se stabilizează cu problemele financiare. Vom vedea cum va fi cu noul antrenor sau cu noua conducere tehnică, chiar și administrativă, pentru că au plecat vechii conducători. Au oameni noi în tot ceea ce înseamnă managementul echipei. Sunt niște schimbări importante! La „U” Cluj s-au păstrat aceiași jucători. Au întâlnit un adversar greu, Dinamo Kiev, însă cred că e nevoie de mult mai mult ca fotbaliști pentru a lupta la un trofeu important. Vedem ce se va întâmpla în perioada de transferuri. Cred că favorită rămâne în continuare Universitatea Craiova.

Ionuț Rada, impresionat de Corvinul Hunedoara Ce echipă ar putea fi revelația Ligii 1?

M-a impresionat și a fost ceva istoric pentru noi Corvinul, care a câștigat Cupa României și a participat din Liga a 2-a în cupele europene. Modul în care a câștigat Liga a 2-a, bineînțeles că este o diferență între Liga a 2-a și Liga 1, dar ceea ce propune Maxim ca joc, ca mod de abordare, îmi dă speranțe și mi-aș dori ca această echipă să fie revelația campionatului. S-au întărit corespunzător pentru Liga 1?

Îmi place că au făcut transferuri echilibrate. Nu sunt atât de entuziasmați de această promovare încât să se joace cu managementul și cu bugetul. Altfel riști într-un an sau doi să ajungi la insolvență sau la faliment. Construiesc, exact cum au făcut și în Liga a 2-a, și sper ca într-un an, doi, trei, când va fi și stadionul gata, să fie la un nivel bun, normal pentru un club care se construiește sănătos. Cum crezi că va arăta play-off-ul la finalul sezonului regular?

Mi-aș dori clar să fie prezente în play-off echipele pentru care am jucat, începând cu Universitatea Craiova, Rapid, CFR Cluj și FCSB. După care m-aș bucura, deși cred că obiectivul lor este salvarea de la retrogradare, să fie în play-off Corvinul. Iar la a șasea echipă cred că va fi o luptă între Dinamo, „U” Cluj, poate Farul. Dacă ar fi să aleg ar fi cele patru echipe, Corvinul ca revelație și o bătaie între „U” Cluj, Dinamo și Farul. 3 trofee are în palmares Ionuț Rada: Liga 1 (2011-2012) cu CFR Cluj și Cupa României de două ori cu Rapid (2005-2006 și 2006-2007).

Rada se simte „într-o postură neplăcută” din cauza problemelor de la CFR Cluj CFR Cluj a început cu stângul, eșec 1-2 în deplasare cu Oțelul Galați. Are în continuare probleme serioase din punct de vedere financiar. Cum vezi echipa în noul sezon?

Nu cred că trebuie să fii neapărat specialist ca să poți să afirmi astfel de lucruri: pentru a construi, pentru a avea rezultate și pentru a-ți dori ceva important trebuie să ai stabilitate. Și aici mă refer din punct de vedere financiar, în primul rând. Apoi, din punctul de vedere al lotului și din punctul de vedere al relației staff tehnic — conducere. Trebuie stabilitate și echilibru. Spuneam la fel anul trecut și de Rapid. A mers bine până la un punct, când iar au intervenit niște discuții în cadrul lotului, între Gâlcă și anumiți jucători, între galerie și conducere. Deci stabilitatea este cheia, chiar dacă au reușit performanțe având probleme cu banii?

Asta cred că este cel mai important pentru CFR Cluj, să își găsească stabilitatea. Pentru că putem spune deja de CFR că are un ADN de echipă care se bate la primele trei locuri, dacă nu chiar la primele două locuri. Chiar și cu problemele pe care le-au avut anul trecut, foarte puțini credeau că CFR Cluj o să mai prindă play-off-ul. Și, iată, că a prins locul trei. Este o echipă la care, prin natura sa și prin filosofia clubului care s-a construit în ani de zile, jucătorii care vin acolo trebuie să înțeleagă că joacă pentru o echipă care a avut rezultate foarte mari în ultimii ani, atât pe plan intern, cât și european. Se mai pot realiza performanțe la CFR Cluj într-o permanentă luptă cu datoriile clubului?

Se tot lungește treaba asta ani de zile. Nu știu cât o să mai meargă, pentru că vedem în fiecare an jucători care sunt nemulțumiți, jucători care depun memorii. Nu este ok pentru imaginea fotbalului românesc. Nu este ok pentru CFR Cluj, pentru toți cei care au muncit pentru această imagine, inclusiv eu. Mă simt și eu cumva într-o postură neplăcută, pentru că echipa pentru care am jucat ani de zile tărăgănează astfel de probleme și cumva ar trebui să înțeleagă că nu acesta este drumul sănătos pe care trebuie să meargă. Două selecții a adunat Ionuț Rada pentru naționala României, două pentru România B, nouă pentru România U21, opt pentru România U19 și șapte pentru România U18.

Îndemnul lui Ionuț Rada pentru Daniel Pancu: „E important să mențină un entuziasm echilibrat” Este Daniel Pancu antrenorul potrivit pentru o calificare în cupele europene sau poate chiar cel care să readucă titlul în Giulești?

E clar că este un antrenor cu foarte multă energie și dorință de a realiza lucruri. E clar că este acceptat de către galerie. E un om care a făcut istorie, un om care înseamnă atât de mult pentru Rapid. Știm foarte bine că toate aceste lucruri au o limită până la rezultate. Și Pancu știe asta și e conștient că rezultatele îl vor ajuta sau îl vor demite de la Rapid. Cred ca experiența de la CFR Cluj a demonstrat că Daniel Pancu, în momentele dificile pentru club, cu o atmosferă nu tocmai bună, cu problemele care erau, a reușit totuși să ducă echipa în play-off. Vor fi și mai mari așteptările după realizările sale?

Da, pe de altă parte, situația este complet diferită față de cum a venit la CFR, adică fără așteptări, fără o presiune atât de mare din partea suporterilor, din partea conducerii. A venit cu un „Hai să vedem ce se poate face, ce se poate remedia”, iar acum așteptările sunt foarte mari din partea galeriei, din partea conducerii. Presiunea lui va fi mai mare din moment ce o antrenează pe Rapid. E important să mențină acel entuziasm, un entuziasm echilibrat. Are nevoie să dea o direcție foarte clară atât echipei, cât și suporterilor clubului Rapid. Ne aducem aminte de un alt antrenor care a fost acolo, Marius Șumudică. Tot idol în Giulești!

Da, un alt om iubit de rapidiști, s-a entuziasmant prea tare și în declarații, și în felul în care s-a comportat pe bancă, iar până la urmă toate acele lucruri s-au întors împotriva sa. Deci Pancu trebuie să fie foarte atent la ce declară, la ceea ce promite. Cred că cel mai important este să se concentreze pe joc, pe grup, pe toate aceste lucruri și sunt sigur că rezultatele vor veni. Este totuși un grup care s-a tot format în ultimul timp și sper să mai vină jucători care să întărească lotul pentru ceea ce își doresc. Cred însă că entuziasmul ăsta trebuie să îl țină doar pentru el, doar pentru echipă și nu declarativ. Altfel poate să creeze o presiune în plus atât pentru el, cât și pentru jucători și să creeze niște așteptări prea mari pentru suporteri. Ce impresie ți-a lăsat Rapidul după victoria cu Sepsi cu gol spre finalul jocului?

Mă bucur că golul a fost marcat de către un fundaș central. Mă bucur că Pașcanu este un jucător care apare mult la finalizare și vreau să văd genul ăsta de fundaș care nu se rezumă doar la partea defensivă, care participă activ și care merge având curaj la acțiunile de genul acesta. Eu cred că e un rezultat normal, muncit. Sepsi era în 10 oameni, lumea se aștepta să câștige, dar și dacă se termina 0-0 cred că era un început bun pentru felul în care a luptat Rapid și pentru felul în care a pus presiune până la finalul meciului. Este de construit! 1.600.000 de euro a plătit FCSB pentru transferul lui Ionuț Rada de la Rapid în 2007, potrivit Transfermarkt.

Octavian Popescu, o soluție pentru echipa națională în opinia lui Rada Octavian Popescu a fost decisiv în victoria FCSB-ului cu FC Argeș. A ajuns la o maturitate fotbalistică pentru a continua așa un sezon sau e prea devreme să ne pronunțăm?

E devreme, se văd niște lucruri schimbate la el. Sper să înțeleagă pentru că singurul lui drum este acela de a încerca să se concentreze 100% pe ce are de făcut. Să descopere ce poate să îmbunătățească în viața lui sportivă și mai ales în viața lui extrasportivă, pentru că în momentul în care este angrenat și este cu capul la ceea ce îi place cel mai mult să facă, să joace fotbal, își atinge potențialul maxim. Așa cum era în primele sezoane la FCSB, nu?

Exact! Ne aducem aminte de la debutul lui, la ce momente a avut, este un jucător care ar putea să ajute și echipa națională, pentru că destabilizează adversarii. Este un jucător decisiv, de execuție, însă e clar că are nevoie să înțeleagă că așteptările deja sunt cumva mari de la el. Deja e de ceva timp la echipă și ar fi păcat să piardă un an fără să își pună în valoare tot ceea ce deține. 7 selecții a strâns Octavian Popescu pentru echipa națională a României. Cum ți s-au părut transferurile făcute până acum de FCSB?

Trebuie văzut. Dacă au experiență și au jucat în anumite campionate e important pentru ceea ce au fost ei aleși, pentru că au un CV solid. Pe de altă parte, să te adaptezi în România sau să te adaptezi la noua echipă nu este ușor. Știm foarte bine că au fost jucători care au evoluat foarte bine la alte echipe, iar în momentul în care au venit la FCSB nu au reușit. Le va trebui o perioadă de adaptare. Este încă devreme să vorbim. Totuși care este imaginea cu care am putea să rămânem în momentul de față?

Cred că avantajul este că, chiar dacă și Craiova a pierdut mai mulți jucători, cumva structura și baza importantă a rămas. E un avantaj față de FCSB care a pierdut jucători titulari, iar jucătorii care ar veni ar trebui să se integreze în tot ceea ce înseamnă grup, în tot ceea ce înseamnă jucători, atmosferă. Chiar dacă FCSB a făcut transferuri cu nume, au totuși nevoie de o perioadă de acomodare pentru a înțelege fotbalul românesc, și de a înțelege rigorile pentru care au fost aduși.

Ionuț Rada, despre FCSB: „Trebuie să își dubleze anumite posturi-cheie” Are FCSB lotul complet pentru a-și reveni sau mai are nevoie de transferuri?

Eu zic că mai au nevoie de transferuri. Cred că la linia de apărare, în benzi, am văzut niște schimbări. Radunovic a jucat în centru. E clar că nu au un lot finalizat și acum cred că se așteaptă să se mai facă niște transferuri. Pe ce posturi crezi că ar avea nevoie să se întărească?

Trebuie să vedem dacă vor mai fi schimbări, dacă Bîrligea rămâne. E clar că o echipă care își dorește să se califice în cupele europene trebuie să își dubleze anumite posturi-cheie. Ar fi cele de fundaș central și de mijlocaș central. Ei i-au pierdut pe Șut, pe Lixandru și pe Olaru. Este baza lor importantă, ceea ce a funcționat foarte bine la FCSB. Ok, este și Cisotti, dar lui Cisotti cumva lângă niște jucători noi nu îi va fi ușor. Deci va trebui cumva pe fiecare post, mai ales axul central, să aducă dublură cel puțin la nivelul jucătorilor care sunt deja pentru a crea concurență și pentru a avea opțiuni când joacă în campionat, cupă și Conference League. Ce așteptări ai de la FCSB pe plan intern și în cupele europene?

Pentru FCSB a fost dezamăgitor anul trecut să nu prindă play-off-ul. Pentru ceea ce înseamnă în campionatul nostru și ce a realizat în Europa e clar că acesta este primul lucru pe care trebuie să îl evite. Să nu mai aibă parte de această dezamăgire. Trebuie să atingă obiectivul de a se califica în play-off, după care e clar că vor să se califice în grupa din Conference League. Sunt lucruri pe care clubul ți le impune să le realizezi. Nu există mai jos de locul 1 pentru FCSB. Rada: „Am încredere în felul în care a gestionat echipa Filipe Coleho” Are Filipe Coelho tot ce îi trebuie pentru a repeta performanțele din sezonul trecut?

Deși puțini aveau încredere în Coelho după plecarea lui Rădoi, prin acest grup și această legătură, Coelho - Felgueiras, au reușit să gestioneze un moment important și greu anul trecut. Eu cred că prin ce au trecut au ajuns să capete o experiență și o legătură și mai puternică. Realizarea triplei, campionat, cupă și supercupă este un lucru extraordinar. Va fi mai multă presiune la Craiova?

E clar că și Coelho acum are o altă presiune față de cum era la început. Era un antrenor necunoscut, un antrenor față de care lumea nu avea așteptări de la el. Acum oamenii și clubul au așteptări să meargă pe același drum al succesului. E clar că Filipe Coleho va trebui să gestioneze o altă presiune. Am încredere în felul în care a gestionat echipa, în felul în care comunică, destul de bine, și cred că jucătorii care vor veni să întărească echipa vor aduce plusul de care are nevoie Craiova să meargă mai departe într-o grupă europeană și să se bată și anul acesta la campionat. 234 de meciuri și 11 goluri a adunat Ionuț Rada în Liga 1.

de meciuri și 11 goluri a adunat Ionuț Rada în Liga 1. 17 meciuri (11 pentru CFR Cluj și 6 pentru FCSB) și două goluri a strâns fostul fundaș central în grupele Champions League. El a punctat în CFR Cluj - Basel 2-1 și în AS Roma - CFR Cluj 2-1 din 2010.