Fostul secund al FCSB a fost dorit în această vară de mai multe formații din România, printre care FC Voluntari, Chindia Târgoviște și CS Tunari, toate interesate să îi ofere postul de antrenor principal. Deși deține licența A, Pintilii a ales să continue alături de Charalambous și să accepte provocarea din prima ligă a Greciei.

Mihai Pintilii: „Vrem să depășim locul șase”

Invitat prin telefon la emisiunea VoyoSport Live, fostul internațional român a vorbit, printre altele, despre obiectivele pe care și le-a propus la Levadiakos înaintea noului sezon.

„Vrem să facem o echipă competitivă. Să depășim, dacă putem, locul 6 de anul trecut, dar depinde foarte mult de jucătorii care vor veni. Și încă căutăm undeva la 3-4 jucători, că avem nevoie pe anumite posturi”, a declarat Mihai Pintilii la VoyoSport Live.

Levadiakos continuă pregătirile pentru noul sezon și va disputa joi un ultim meci amical, împotriva celor de la Panetolikos.

Debutul oficial în campionatul Greciei este programat pe 23 august, când formația lui Elias Charalambous va întâlni PAOK Salonic, într-o partidă programată să înceapă nu mai devreme de ora 21:00.