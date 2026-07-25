Farul Constanța - Corvinul Hunedoara, ora 17:30, LIVE TEXT

Farul Constanța vrea să-și ia revanșa pentru debutul ratat de sezon. Trupa lui Ioan Ovidiu Sabău a pierdut la Cluj, cu Universitatea, scor 1-2, iar acum primește vizita nou-promovatei care a surprins plăcut în debutul de sezon.

Corvinul Huneodara a evoluat la Arad, acolo unde-și va disputa, o perioadă, meciurile de pe teren propriu. 3-0 s-a terminat meciul cu Csikszereda, iar evoluția trupei lui Florin Maxim a fost lăudată.

Doar trei victorii au reușit dobrogenii în meciurile jucate la Ovidiu pe prima scenă în 2026 (4-1 cu Universitatea Craiova, 3-1 cu Rapid, 2-0 cu Petrolul), an calendaristic în care au mai înregistrat acasă două remize și cinci înfrângeri la limită.

Hunedorenii au avut un parcurs fantastic pe teren advers în liga secundă 2025-2026, decisiv în promovarea pe prima scenă după 34 de ani. Aceștia au câștigat 11 dintre cele 16 deplasări, iar de alte două ori au terminat la egalitate.

Cele două echipe s-au întâlnit ultima oară într-un meci oficial pe 28 august 2025, în Cupa României, când constănțenii s-au impus cu 1-0 la Hunedoara (gol marcat de Răzvan Tănasă).

Florin Maxim a fost antrenat de Ioan Ovidiu Sabău în sezonul 2009-2010, sezon în care ,,Moțul” s-a aflat la conducerea tehnică a Politehnicii Timișoara.