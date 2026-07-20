Corvinul revine în prima ligă după o pauză de 34 de ani

Hunedorenii au dominat ediția precedentă a ligii secunde (neînvinși în sezonul regular) și au revenit pe prima scenă după o pauză de 34 de ani.

Gruparea ciucană a fost una dintre surprizele plăcute ale Superligii în sezonul trecut. De menționat că FK Csikszereda a suferit doar două înfrângeri în ultimele 12 meciuri jucate în campionat, în rest șapte victorii și trei remize.

Primul meci între cele două echipe la nivel de primă divizie

Cele două echipe se vor întâlni pentru întâia oară în principala competiție internă.

În schimb, s-au confruntat de mai multe ori în B, cea mai recentă dispută având loc pe 30 noiembrie 2024, Corvinul-FK Csikszereda 1-1 (D. Pîrvulescu / J. Dolny).

Florin Maxim, cel mai longeviv antrenor din Superligă vs Istvan Szabo, aflat la debut

Instalat în vara lui 2021, când hunedorenii erau în al treilea eșalon, Florin Maxim este astăzi cel mai longeviv tehnician activ din Superligă.

De notat și debutul lui Istvan Szabo pe banca formației din Miercurea Ciuc, acesta fiind al 51-lea antrenor străin care activează pe prima scenă din România după Revoluție.

Cel mai experimentat jucător la nivel de Superligă din lotul gazdelor este Ronaldo Deaconu, care a strâns în întrecerea de elită a României 178 de meciuri, reușind 20 de goluri și 27 de assist-uri.

De partea cealaltă, lider la acest capitol este Eduard Pap - 219 prezențe. Info: LPF