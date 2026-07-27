CFR Cluj a fost cea mai importantă echipă din cariera lui Ionuț Rada, unde a strâns 106 meciuri, șase goluri și 3 pase decisive, între anii 2010 și 2015.
Ionuț Rada, deranjat de problemele de la CFR Cluj
Fostul fundaș central a subliniat că se simte pus într-o situație neplăcută din cauza problemelor financiare cu care se confruntă CFR Cluj în ultimii ani.
Andrei Cordea (27 de ani), golgheterul „feroviarilor” din sezonul trecut, a confirmat recent că a depus memoriu pentru a deveni jucător liber de contract din cauza restanțelor salariale.
Ionuț Rada a lansat, de asemenea, un avertisment către conducerea clubului ardelan. Întrebat dacă se mai pot realiza performanțe în Gruia, într-o permanentă luptă cu datoriile, fostul stoper s-a arătat sceptic cu privire la sustenabilitatea unui astfel de model.
Rada: „Nu este ok pentru imaginea fotbalului românesc”
„Se tot lungește treaba asta ani de zile. Nu știu cât o să mai meargă, pentru că vedem în fiecare an jucători care sunt nemulțumiți, jucători care depun memorii. Nu este ok pentru imaginea fotbalului românesc. Nu este ok pentru CFR Cluj, pentru toți cei care au muncit pentru această imagine, inclusiv eu. Nu mă reprezintă!
Mă simt și eu cumva într-o postură neplăcută, pentru că echipa pentru care am jucat ani de zile tărăgănează astfel de probleme și cumva ar trebui să înțeleagă că nu acesta este drumul sănătos pe care trebuie să meargă”, a declarat Ionuț Rada, în exclusivitate pentru Sport.ro.
CV-ul lui Ionuț Rada
- 1.600.000 de euro a plătit FCSB pentru transferul lui Ionuț Rada de la Rapid în 2007, potrivit Transfermarkt.
- 12 cluburi a adunat Ionuț Rada în CV-ul său de fotbalist profesionist: FCU Craiova (2000-2004), Rocar București (2001), Rapid (2004-2007), FC Național (2005), FCSB (2007-2010), Otopeni (2009-2010), Al-Nasr (2010 - Emiratele Arabe Unite), CFR Cluj (2010-2015), Karlsruher SC (2012), Bari (2015-2016), Fidelis Andria (2016-2018) și Sănătatea Cluj (2018-2020).
- 3 trofee are în palmares Ionuț Rada: Liga 1 (2011-2012) cu CFR Cluj și Cupa României de două ori cu Rapid (2005-2006 și 2006-2007).
- 234 de meciuri și 11 goluri a adunat Ionuț Rada în Liga 1.
- 17 partide (11 pentru CFR Cluj și 6 pentru FCSB) și două goluri a strâns fostul fundaș central în grupele Champions League. El a punctat în CFR Cluj - Basel 2-1 și în AS Roma - CFR Cluj 2-1 din 2010.