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Ionuț Rada a lansat, de asemenea, un avertisment către conducerea clubului ardelan. Întrebat dacă se mai pot realiza performanțe în Gruia, într-o permanentă luptă cu datoriile, fostul stoper s-a arătat sceptic cu privire la sustenabilitatea unui astfel de model.

Rada: „Nu este ok pentru imaginea fotbalului românesc”

„Se tot lungește treaba asta ani de zile. Nu știu cât o să mai meargă, pentru că vedem în fiecare an jucători care sunt nemulțumiți, jucători care depun memorii. Nu este ok pentru imaginea fotbalului românesc. Nu este ok pentru CFR Cluj, pentru toți cei care au muncit pentru această imagine, inclusiv eu. Nu mă reprezintă!

Mă simt și eu cumva într-o postură neplăcută, pentru că echipa pentru care am jucat ani de zile tărăgănează astfel de probleme și cumva ar trebui să înțeleagă că nu acesta este drumul sănătos pe care trebuie să meargă”, a declarat Ionuț Rada, în exclusivitate pentru Sport.ro.

CV-ul lui Ionuț Rada