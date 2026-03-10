de Șerban PICU



Pentru prima dată de când avem formatul ăsta în campionat, iar FCSB nu e în primele 6. Sunt, însă, motive să credem ca spectacolul va continua în play-off și fără campioana României, dar cum va arăta clasamentul la finalul sezonului? Hai să vedem cam cum arată fiecare echipă înainte de startul play-offului. 1. CRAIOVA Pe primul loc absolut meritat, e greu de crezut că seceta poate să mai continue la Craiova și anul acesta. Craiova are în mod clar cel mai bun lot din campionat, cele mai bune opțiuni ofensive (Nsimba, Al Hamlawi, Baiaram și Etim marcheaza pe bandă rulantă și fac cu rândul în atacul oltenilor în funcție de care e mai în formă), cei mai buni jucători U21, cel mai constant parcurs și cel mai bun joc prestat în teren. Dupa 35 de ani, la orizont se vede din nou titlul în Oltenia, iar de data asta e greu de crezut că mai pot să îl scape printre degete! Predicție: Locul 1

2. RAPID Rapidul are și ea un lot foarte valoros, dar care nu presteaza același joc spectaculos ca unele dintre rivalele din play-off. Marele plus al Rapidului e reprezentat de jucătorii peste nivelul Ligii 1 pe care îi are Gâlcă la dispoziție (Dobre, Paraschiv, Moruțan, Petrila sunt doar câteva exemple). Marele minus al Rapidului e reprezentat de jocul ultra precaut impus de Gâlcă. În lupta pentru titlu, uneori, trebuie să mai și riști. Trebuie, totuși, să dăm cezarului ce-i al cezarului, iar obiectivul calificării în cupele europene pare greu de ratat de Rapid în sezonul ăsta prin prisma experienței lui Gâlcă în lupta la vârful clasamentului. Predicție: Locul 3

3. U CLUJ U Cluj e a doua cea mai în formă echipă din România. Lukic, care a fost o dezamăgire la Craiova, acum e golgheterul campionatului. Macalou le-a închis gura tuturor contestatarilor în ultimele meciuri și și-a încununat forma de zile mari cu un masterclass contra campioanei FCSB. Nistor și Chipciu sunt liderii din vestiar și din teren de care e nevoie pe Cluj Arena. Iar Bergodi își arată din nou experiența și cunoștințele despre fotbalul românesc. Problema lui U Cluj e că are doar două victorii în 10 meciuri cu adversarele din play-off în acest sezon, iar de aici încolo meciurile vor fi din ce în ce mai grele. Predicție: Locul 5

4. CFR CLUJ Trebuie să încep rubrica asta prezentându-mi scuzele! Acum trei luni îi cântam prohodul CFR-ului, spunând că e mai aproape de retrogradare decât de play-off. Acum sunt forțat să îmi înghit cuvintele și să laud performanțele lui Pancu. 11 victorii consecutive. A dat de pământ cu FCSB, Rapid și Dinamo. A intrat în play-off pe cai mari, iar acum spune că vrea să se bată și la titlu. Și îl cred! Chiar dacă CFR nu a fost chiar la fiecare meci net superioară adversarelor ei, moralul din Gruia e bun de tot, jucătorii sunt în super formă (Cordea e probabil transferul verii în Liga 1, Alibek Aliev e probabil transferul iernii, iar Lorenzo Biliboc, la doar 19 ani, pare revelația sezonului). Iată că nu Zouma, Coco sau Slimani au adus plusuri la Cluj. CFR are toate șansele să se transforme din decepția sezonului, în marea surpriză a anului. Predicție: Locul 2

5. DINAMO Cât de sus era Dinamo acum trei etape și cât de nesigură de îndeplinirea obiectivelor e acum. Din anumite puncte de vedere, dinamoviștii nu ar avea de ce să fie supărați, chiar dacă sunt 3 înfrângeri la rând în campionat. Și-au egalat deja performanța de sezonul trecut, au intrat din nou în play-off, clubul se mișcă evident într-o direcție pozitivă, dar așteptările fanilor au crescut conform cu jocul echipei de dinainte de ultimele etape. Se observă clar că unii jucători sunt ieșiți din formă (Musi, Cîrjan, Gnahore), iar Kopic are și ghinionul unui lot scurt, în care nu are multe opțiuni pe banca de rezerve. Mai ales și cu absențele lui Karamoko, Boateng sau Mărginean. De urmărit și când va putea debuta Pușcaș la Dinamo. E timp pentru Dinamo să revină la forma care îi entuziasma pe fani și să mai crească nivelul tinerilor pe care îi are la dispoziție, dar s-ar putea să nu mai fie timp să mai prindă cupele europene. Predicție: Locul 4

6. FC ARGEȘ Argeșul a depășit toate așteptările sezonul ăsta. Campioană în B anul trecut, FC Argeș a reușit să fie echipa care lasă campioana din prima ligă în afara play-offului. E greu să spui că locul nu e câștigat pe merit când piteștenii le-au bătut tur-retur pe FCSB și CFR fără să ia gol și au scăpat neînvinși cu Dinamo. Cu toate astea, presiunea play-offului s-ar putea să fie puțin prea mult pentru o nou-promovată, care trebuie apreciată, însă, pentru că a ajuns mai sus decât îi dădea oricine șanse la începutul sezonului. Predicție: Locul 6 În încheiere, mai sunt doua aspecte de lămurit. Cupa și barajul de Conference League. În ceea ce privește Cupa României, după părerea mea, finala e în semifinale de fapt. Cine câștigă între Craiova și Dinamo va avea prima șansă să ridice trofeul. Craiova pare favorită să facă eventul, dar s-au mai văzut surprize, iar U Cluj și FC Argeș nu sunt nici ele de neglijat. În lupta pentru Conference League, din play-out o să vină cu viteză FCSB, cu Rădoi dornic să se afirme după plecarea din Bănie, cu jucători însetați de succes și cu dorința de a repara sezonul ratat. Mă aștept ca FCSB să trebuiască să treacă de Farul (cel mai probabil) în prima rundă a barajului, iar apoi, în finala pentru locul de Conference League, să aștepte fie Rapidul de pe locul 3 (dacă nu ia Craiova cupa), fie Dinamo de pe locul 4 (dacă ia Craiova cupa). Hai că pare că o să fie distractiv!