EXCLUSIV Reacție fără menajamente după ce George Pușcaș s-a operat: ”Nu te-ai folosit de el și acum îl pierzi!”

Reacție fără menajamente după ce George Pușcaș s-a operat: ”Nu te-ai folosit de el și acum îl pierzi!” Superliga
SPORT.RO
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George Pușcaș a luat o decizie majoră la finalul acestui sezon.

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George PuscasDinamoIonel Danciulescu
Din articol

Atacantul ajuns la Dinamo în iarnă s-a decis să se opereze pentru a scăpa de problemele medicale care nu i-au dat pace în ultima perioadă.

Ionel Dănciulescu a criticat felul în care Dinamo a gestionat situația lui George Pușcaș

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George Pușcaș / Foto: Facebook @Dinamo București
George Pușcaș a semnat cu Dinamo în iarnă / Foto: Facebook Dinamo București
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Din cauza durerilor, George Pușcaș a ratat poate și cel mai important meci al sezonului pentru ”Câinii Roșii”, barajul cu FCSB pentru calificarea în preliminariile Conference League, pe care formația din ”Ștefan cel Mare” l-a pierdut cu scorul de 1-2. 

Fotbalistul s-a operat la Londra pentru hernia inghinală care l-a chinuit de mai multe luni. După ce alături de Zeljko Kopic a decis să aștepte finalul sezonului pentru a se opera, acum, fotbalistul nu a mai amânat și a fost supus intervenției chirurgicale. Atacantul nu va putea lua astfel parte la cantonamentul ”Câinilor” și, cel mai probabil, Pușcaș va rata startul următorului sezon.

Ionel Dănciulescu este de părere că Dinamo a gestionat cum nu se putea mai prost situația problemelor medicale ale lui George Pușcaș. Fostul fotbalist al lui Dinamo crede că atacantul ar fi trebuit operat încă din finalul sezonului trecut, mai ales că nu era un jucător pe care Zeljko Kopic să se bazeze.

Să sperăm că își va reveni cât mai repede. Lucrul acesta cred că ar fi trebuit să îl facă mai demult. Oricum, nu te-ai folosit de el decât sporadic, așa că mai bine se opera și începea noul sezon cu el apt 100% din punct de vedere fizic.

Dacă el va fi apt din punct de vedere fizic, este clar că este un jucător care va aduce un plus în faza ofensivă. Nu vreau să spun ceva care să supere, dar nici această situație nu a fost gestionată cum trebuie de cei de la Dinamo București. Cu părere de rău spun acest lucru. E problema lor, dar ar trebui să fie mai grijulii și să ia decizii care aduc beneficii echipei.

De ce nu îl operezi când trebuie să îl operezi? Oricum nu te-ai folosit de el pe final de sezon și acum îl pierzi și pe început de sezon. E problema lor, dar din lucrurile acestea ar trebui să învețe ca ele să nu se mai repete pe viitor”, a spus Ionel Dănciulescu pentru PRO TV și Sport.ro.

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