de Șerban PICU În fotbal, un clișeu pe care îl folosesc mulți fotbaliști (mai ales după ce pierd vreun meci) e acela cu "mergem înainte, ne concentrăm acum pe următorul meci". Ei bine, eu nu vreau să mă gândesc la următorul meci, ci la tot anul ce va urma, atat pe plan intern, cât și pe plan extern și să arunc în univers ce cred eu că se va întâmpla în cele mai neașteptate scenarii, dar și în unele ceva mai probabile din lumea fotbalului în 2026.

1.Craiova ia titlul Am zis să încep de pe melagurile autohtone,cu întrebările care se pun mereu la început de an. Cine ia titlul? Cine ia cupa? Eu zic Craiova, respectiv Dinamo. Oltenii și-au făcut super lot la începutul sezonului, ca să se lupte și în Europa. Acum că au fost eliminați din Conference League, se vor putea concentra pe campionat, unde au făcut deja sărbătorile pe primul loc. Singura care cred că o poate opri pe Craiova din a lua titlul anul acesta e ea însăși, în cazul în care nu va exista liniște la echipa.

2.Dinamo ia Cupa României În ceea ce o privește pe Dinamo, echipa lui Kopic (pentru că el are toate meritele pentru această renaștere a lui Dinamo, chapeau!) e cea care joacă cel mai constant și cel mai bun fotbal din România. Cu excepția sincopei din ultima etapă a anului de la Arad, nicio echipă nu a fost clar mai bună decât Dinamo în meci direct. Unde mai pui un posibil traseu favorabil în fazele elimantorii ale Cupei, iar Dinamo poate să fie la doar 4 meciuri distanță de primul trofeu de la Cupa Ligii din 2017 încoace.

3.Trei echipe românești în grupele europene Ok, Craiova și Dinamo. Dar cum rămâne cu Rapid? FCSB? Botoșani? Simplu. Botoșani nu va reuși să ținǎ pasul până la final, dar va rămâne revelația campionatului. FCSB va intra in play-off fǎrǎ mari emoții, dar va avea de pierdut de pe urma startului ratat de campionat și va putea ținti maxim podiumul, nu și trofeul de campioană. Iar Rapid s-ar putea să aibă de suferit în lupta pentru titlu din cauza unei schombǎri de antrenor. Gâlcă deja se plânge că nu are lot cu care să se poată bate la titlu, deși Şucu a investit masiv în echipă în ultimii ani. Nu îl văd pe omul care a făcut tripla cu FCSB să reziste presiunii din Giulești până la sfârșitul sezonului. Un podium rămâne, totuși, un obiectiv mai mult decât realizabil pentru rapidiști. Așadar, Craiova în preliminariile Champions League, Dinamo în preliminariile Europa League, iar FCSB și Rapid ne vor reprezenta în preliminariile Conference League. În faza ligii din Champions League nu mă gândesc că poate ajunge vreo echipă românească momentan, dar cu puțin noroc, cred că putem avea o echipă în faza principala din Europa League și doua în Conference League. Care dintre cele 4? Asta ne-o va spune tragerea la sorți!



4.Naționala României nu va câștiga niciun meci oficial în 2026 Prea am zis de bine, trebuia să vină și ceva de rău. Primul meci oficial al României în 2026 e barajul pentru Mondial cu Turcia, de la Istanbul. Să spun că nu avem nicio șansă contra lui Güler, Çalhanoğlu și Yildiz e puțin. Mă aștept la cea ma aspră înfrângere din ultimii ani. Atât de aspră încât Lucescu va demisiona imediat după meci cu un mare scandal. Cine îl va înlocui? Probabil Hagi, care în toată degringolada care se va instaura va cere răbdare, cel mai probabil o va primi. Doar că următoarele meciuri oficiale sunt cele din Nations League, din toamnă, unde suntem acum în Liga B și putem da peste adversari ca Suedia, Polonia, Scoția, Elveția sau Austria (și nu peste Cipru sau Lituania). Va urma o retrogradare înapoi în Liga C, iar România se va obișnui cu acest statut de echipă yo-yo între cele două ligi. Prea buni pentru cei slabi. Prea slabi pentru cei buni.

5.CFR Cluj, reconstrucție sau retrogradare? Sunt multe probleme la CFR în ultima vreme. Rezultate deosebit de slabe atât în Europa, cât și pe plan intern, restanțe salariale, transferuri cu nume care nu dau randament (Slimani și Zouma par că vor face parte din aceeși categorie cu Julio Baptista si Konoplyanka), apoi mai e și toată telenovela cu Louis Munteanu, iar colac peste pupăză, Varga pare tot mai greu de găsit! Ce-i drept, Louis Munteanu pare că va pleca până la urmă în această iarnă, din banii luați pe el, CFR își va mai regla problemele financiare, dar sezonul e deja compromis. Îmi vine greu să cred că CFR mai prinde play-offul anul asta, în Cupă am zis deja că sunt alții cu șanse mai bune. Nu se pune nici problema unei retrogradări, pentru că Metaloglobus, Csikszereda și Hermannstadt au furat startul la capitolul ăsta. Așadar, la Cluj nu rămâne decât varianta reconstrucției, pentru că la vară FCSB, Dinamo, Rapid și Craiova le vor da târcoale jucătorilor de la CFR ca să-și întărească loturile pentru Europa. Iar dacă reconstrucția asta nu dă roade repede, CFR ar putea să se regăsească în lupta pentru evitarea retrogradării sezonul viitor.

6.Vom avea o câștigătoare în premieră la Cupa Mondială 2026 e an de Mondial, iar toată lumea se uită spre America deja. Doar opt țări (Argentina, Franța, Germania, Spania, Italia, Brazilia, Anglia și Uruguay) au câștigat cel mai râvnit trofeu din fotbal până acum, iar ultima care s-a înscris pe lista asta selecta a fost Spania în 2010. Au trecut 16 ani de atunci, și deși Spania, Franța sau Argentina pornesc ca mari favorite, anul ăsta mă aștept la o premierā. Olanda a fost eterna învinsă până acum la Mondial și cred că ar trebui luată în calcul. Cei mai visători se gândesc că Marocul ar putea face o surpriză și mai mare decât în Qatar. Sau că Norvegia lui Haaland și Ødegaard a prins generația ideală să scrie istorie. Dar mie unul mi se pare că cel mai bun prim 11 îl are în acest moment Portugalia. Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafa Leao, Ruben Dias, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha și lista ar putea să continue. Lipsește un nume de pe listă. Cristiano Ronaldo. Mulți cred ca CR7 e veriga slabă din naționala lusitană, că el îi trage în jos. Dar sunt doua lucruri de luat în considerare. În primul rând, impactul pe care l-a avut Ronaldo la națională. Înainte de Ronaldo, Portugalia nu avea nicio trofeu. Acum are 3. EURO 2016 și două Nations League. Unde mai pui că la ultima ediție din Liga Națiunilor, Ronaldo a fost golgheter. La 40 de ani! Iar în al doilea rând, indiferent cat de mulți contestatari are printre noi, pentru colegii din națională, Ronaldo e în continuare un idol. Cel mai mare fotbalist din istoria țării lui. Foarte probabil, mulți dintre cei cu care joacă acum în națională se gândeau cândva "Vreau să ajung ca Cristiano!". Acum au ocazia să facă pentru el ce au făcut argentinienii pentru Messi în 2022. Să tragă ca nebunii să îi aduca simbolului lor singurul trofeu care fuge de el, Cupa Mondială. Și mai e un om pentru care portughezii ar face orice ca să ridice marele trofeu în iulie. Diogo Jota.

7.Trump strică momentul decernării Cupei Mondiale Indiferent cine va câștiga finala de pe MetLife Stadium, de un lucru sunt absolut sigur. Donald Trump va găsi un mod de a pune lumina reflectoarelor pe el în timpul decernării trofeului. Faptele din 2025 ne duc cu gândul în direcția asta. La Mondialul Cluburilor, pe același stadion, președintele american nu a mai plecat de lângă jucătorii lui Chelsea care sărbătoreau trofeul, în ciuda apropourilor. Ba mai mult, FIFA i-a lăsat lui trofeul original încă dinainte ca turneul să înceapă, iar Chelsea a primit o replică! La tragerea la sorți, Trump a primit un premiu pentru pace, moment care a arătat mai mult a parodie. Nu pot decât sā mă gândesc că pe 19 iulie, Trump o să ridice chiar el Cupa Mondială în locul jucătorilor. La predicția asta, chiar sper să mă înșel!



8.Va fi doborât recordul pentru cel mai scump fotbalist din lume 222 de milioane de euro a plătit PSG în 2017 pentru Neymar. Părea atunci că sumele de transfer o vor lua razna, dar iată că recordul încă nu a fost bătut, deși între timp, Messi, Ronaldo sau Mbappe și-au schimbat echipele. Totuși, în ultimii ani a apărut un nou factor. Arabia Saudită. Care prin fondul său de investiții e dispusă să dea oricât ca să își facă mai atrăgător campionatul. Iar de curând au pus ochii pe un brazilian controversat. Vinicius. Aflat la răscruce de drumuri (ori semnează prelungirea cu Real cu condițiile impuse de Florentino, ori își caută un salariu mai mare în altă parte), Vini e principalul candidat la distuncția de a deveni primul fotbalist de peste 250 de milioane de euro. Sau de ce nu, de peste 300 de milioane! Pana la urma cerul este limita in Arabia Saudită. Iar cu banii pe care i-ar face de pe urma lui Vinicius, Realul ar ajungea ea în pole-position să bată iar recordul ăsta cu o sumă obscenă pe care ar da-o pe Haaland, pe care Florentino îl vrea, madrilenii îl vor, iar din declarațiile pe care le de de fiecare dată când joacă contra Realului, pare că îi surâde și lui ideea.

9.Aston Villa, campioana Angliei Aflată în cea mai bună serie din istoria ei (11 victorii în ultimele 11 meciuri), Aston Villa e probabil cea mai în formă echipă din lume, iar totul se datoreaza unui singur om - Unai Emery. Sezonul ăsta, Villa a câștigat toate meciurile cu greii Angliei, în afara de Liverpool. De fiecare dată când i-am numit pe băieții lui Unai Emery "morți și îngropați" anul acesta, au gāsit un mod să mă contrazică. Primele 4 etape Villa nu a dat gol in Premier League. Acum e la 3 puncte de primul loc. A mai fost si momentul de glorie al lui Buendia care a adus victoria cu Arsenal. Unde mai pui ca în două dintre meciurile lui Aston Villa pe care le-am comentat anul ăsta pe VOYO, mi-a sărit ceva în ochi. Emery face excelent schimbările. Dau exemplu meciurile cu Fulham si cu Chelsea, unde dupa o prima repriza modesta (ca sa nu spun absolut jalnica pe Stamford Bridge), Emery a intors cu totul repriza secunda din cate 2-3 schimbari in primul sfert de ora. De ambele dati a fost condus, de ambele dati a castigat la final. Sigur, e drum lung, iar Arsenal pare marea favorită, dar cred că Emery vrea să demonstreze ceva împotriva fostei echipe, de la care a fost dat afară în 2019. Ba chiar o să plusez la predicția asta și o să zic că Villa face dubla Premier League + Europa League! Nu degeaba e Unai Emery expertul competiției, cu 4 trofee Europa League în palmares. Meciurile din Premier League sunt transmise exclusiv de VOYO

10.Bursa transferurilor În încheiere, am zis să mă distrez cu câteva predicții de transferuri pentru jucătorii naționalei și/sau echipelor care cred că vor alcătui top 4 la finalul sezonului. O să încep cu Rațiu, care cred că va câștiga Conference League cu Rayo! Doar Crystal Palace pare competitie serioasă pentru Rayo în Conference League, iar o echipa care s-a batut de la egal la egal cu Real si Barca în ultima vreme, o să aibă câștig de cauză după părerea mea. Așadar, Rațiu va prinde apoi transferul carierei (poate chiar va deveni cel mai scump român din toate timpurile) și cred că va merge în Premier League. Unde? Dacă Guardiola ar observa că Rațiu joacă natural exact în rolul cu care îl chinuie el pe Matheus Nunes, aș fi zis la City, dar până atunci, mă rezum chiar la Crystal Palace, care folosește 3 fundași centrali și la carei Rațiu ar putea să-și pună în valoare calitățile ofensive. Drăgușin o să plece și el de la Tottenham, cel mai probabil împrumut până în vară. Cea mai probabilă destinație e Italia, unde l-aș vedea la o echipă care vrea să prindă cupele europene - Atalanta, Lazio sau Bologna. Ianis Hagi va pleca din Turcia în vară. Cred că a ales Alanyaspor doar ca solutie de avarie și speră în continuare să prinde transferul într-un campionat de top 5. Și pe el l-aș vedea tot în Italia, cu puțin noroc, tot la unul dintre cluburile menționate în dreptul lui Drăgușin. Craiova îl va aduce înapoi pe Mitriță la vară. Ideea de a juca în Liga Campionilor cu echipa de suflet, cu siguranță îl va face pe Mitriță să vrea înapoi pe Oblemenco. Stanciu la Rapid pare iminent. Gâlcă l-a avut la FCSB în sezonul în care a făcut tripla, Stanciu vrea să joace ca să prindă iar naționala. FCSB îi va da pe Olaru și Bîrligea și va face bani frumoși pe ei. Pe amândoi i-aș vedea în Olanda, cu atât mai mult cu cât Bîrligea ar fi deja urmărit din Țările de Jos. În locul lor, Gigi Becali îi va aduce pe Coman și Drăguș. Amândoi vor să-și recapete forma, la FCSB le va fi promisa marea cu sarea și nu vor putea refuza. Iar Dinamo îl va aduce pe Nedelcearu. După ce Nicolescu a tot transferat jucători români foarte tineri, o calificare în cupele europene ar cere și transferul unor jucători cu experiență. Nedelcearu a spus că visează să se întoarcă la Dinamo să ia titlul. O prezență în Europa l-ar putea convinge să semneze.

Și cu asta basta! Abia aștept să vină 31 decembrie 2026, să recitesc ce am scris mai sus să văd cu câte am dat-o de gard! :) Până atunci, să avem cu toții un an nou fericit, plin de realizări și de fotbal de calitate!

