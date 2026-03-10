Conducerea FCSB a oficializat ieri rezilierea contractelor pentru tehnicianul cipriot și pentru secundul Mihai Pintilii. Despărțirea a urmat demisiei anunțate sâmbătă seară de Charalambous, imediat după înfrângerea cu Universitatea Cluj, scor 1-3. Eșecul a lăsat formația bucureșteană în afara play-off-ului, o premieră negativă pentru club.

Surpriza de pe străzile Bucureștiului

La plecarea din țară, antrenorul care și-a trecut în palmares două titluri de campion și două Supercupe ale României a oferit o reacție amplă. Acesta a subliniat recunoștința față de susținători, dar și respectul pe care l-a primit de la fanii adversarelor tradiționale în ultimele sale zile petrecute în capitală.

„În viața noastră, poveștile bune au un sfârșit. Am avut trei ani fantastici la club, a fost un capitol grozav de care o să-mi amintesc mereu în viața mea, dar cel mai important lucru au fost ultimele două zile. Mesajele pe care le-am primit de la fani, de la oamenii care susțin acest club uriaș, au fost cel mai mare câștig pentru mine. Când pleci cu aceste mesaje de la oameni, pentru mine... nu poți cumpăra aceste lucruri.

Vreau să mulțumesc tuturor fanilor noștri, tuturor celor din România care au susținut acest club. Vreau să mulțumesc tuturor românilor pentru felul în care m-au tratat, mi-am făcut mulți prieteni buni care o să-mi rămână pentru restul vieții. Plimbându-mă prin oraș pentru a-mi rezolva lucrurile în ultimele două zile, am întâlnit fani de la Rapid și Dinamo, de la alte echipe, care mi-au arătat respect. Asta, pentru mine, este totul”, a spus Elias Charalambous la plecarea din România.

Pentru restul sezonului competițional, conducerea băncii tehnice urmează să fie preluată de Mirel Rădoi.