Dinamo se află pe locul patru în Superliga și are 52 de puncte adunate în 29 de meciuri, iar echipa lui Kopic se află la opt puncte de prima poziție.

LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 20:00, CFR Cluj și Dinamo se întâlnesc în ultimul meci din sezonul regulat al Superligii, înainte de play-off și play-out.

Ioan Becali l-a criticat pe Adrian Mazilu: „Merge din ce în ce mai rău”

Omul de afaceri a analizat situația de la Dinamo și e de părere că echipa bucureșteană a făcut anumite greșeli care o vor costa titlul în final.

Ioan Becali consideră că formația lui Kopic a greșit prin aducerile lui Adrian Mazilu și George Pușcaș.

„Dinamo e în scădere de ritm. Eu cred că Dinamo a greșit că a tot insistat cu jucători accidentați pe care a tot încercat să îi revigoreze. Mazilu merge din ce în ce mai rău, în loc să meargă din ce în ce mai bine. E un jucător care își pierde identitatea cu timpul. După care, Pușcaș… E un jucător extraordinar, care a dat goluri la națională, a dat goluri pe unde a jucat. Fizic nu mai spun.

Dar inactivitatea asta… O spun oameni din fotbal, doctori. Absența asta… De ce crezi tu că un jucător în ultimul an ori se accidentează ca să fie liber ori îi e frică că nu îl bagă în ultimele șase luni și își pierde cadența. Cam asta se întâmplă. A exagerat cu recuperările astea, cu remontadele astea. Prea multe. Și au pierdut bani. Și contracte și bani la echipe”, a declarat Ioan Becali, conform Fanatik.ro.