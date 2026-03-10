LPF a modificat din nou, în decurs de câteva ore, programul primelor confruntări din play-off și play-out. Spre exemplu, partida dintre FCSB și Metaloglobus fusese inițial programată vineri, de la 20:30, iar ulterior a fost mutată sâmbătă, de la 21:00.
Până la urmă, FCSB - Metaloglobus se va juca sâmbătă, 14 martie, însă de la ora 18:15. Duelul din prime-time al acelei zile va fi derby-ul din play-off dintre Rapid și Dinamo, de la 21:00.
De asemenea, derby-ului Clujul dintre Universitatea și CFR, programat inițial luni, a fost mutat duminică seară, luni urmând să se dispute două partide din play-out.
Programul din play-off și play-out | Etapa 1
Vineri, 13 martie
- Ora 17:30 UTA Arad - FC Hermannstadt
- Ora 20:30 Universitatea Craiova - FC Argeș
Sâmbătă, 14 martie
- Ora 18:15 FCSB - FC Metaloglobus București
- Ora 21:00 FC Rapid - Dinamo București
Duminică, 15 martie
- Ora 15:00 Oțelul Galați - FK Csikszereda Miercurea Ciuc
- Ora 20:30 Universitatea Cluj - CFR 1907 Cluj
Luni, 16 martie
- Ora 17:30 FC Botoșani - Unirea Slobozia
- Ora 20:30 Farul Constanța - Petrolul Ploiești
Modificări importante există și în runda a doua din play-off și play-out, una care va începe mai devreme decât de obicei, încă de joi, 19 martie. Motivul? Selecționerul Mircea Lucescu își dorește să aibă jucătorii de națională cât mai repede sub comanda sa înaintea barajului cu Turcia pentru Cupa Mondială, programat pe 26 martie.
Programul din play-off și play-out | Etapa 2
Joi, 19 martie
- Ora 20:30 Dinamo București - Universitatea Craiova
Vineri, 20 martie
- Ora 19:00 FCSB - UTA Arad
- Ora 21:45 CFR 1907 Cluj - FC Rapid
Sâmbătă, 21 martie
- Ora 15:00: Metaloglobus - Petrolul Ploiești
- Ora 17:30: FK Csikszereda Miercurea Ciuc - Farul Constanța
- Ora 20:30: FC Argeș - Universitatea Cluj
Duminică, 22 martie
- Ora 19:00: FC Hermannstadt - FC Botoșani
Luni, 23 martie
- Ora 20:30: Unirea Slobozia - Oțelul Galați