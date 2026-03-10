LPF a modificat din nou, în decurs de câteva ore, programul primelor confruntări din play-off și play-out. Spre exemplu, partida dintre FCSB și Metaloglobus fusese inițial programată vineri, de la 20:30, iar ulterior a fost mutată sâmbătă, de la 21:00.

Până la urmă, FCSB - Metaloglobus se va juca sâmbătă, 14 martie, însă de la ora 18:15. Duelul din prime-time al acelei zile va fi derby-ul din play-off dintre Rapid și Dinamo, de la 21:00.

De asemenea, derby-ului Clujul dintre Universitatea și CFR, programat inițial luni, a fost mutat duminică seară, luni urmând să se dispute două partide din play-out.

Programul din play-off și play-out | Etapa 1

Vineri, 13 martie

Ora 17:30 UTA Arad - FC Hermannstadt

Ora 20:30 Universitatea Craiova - FC Argeș

Sâmbătă, 14 martie

Ora 18:15 FCSB - FC Metaloglobus București

Ora 21:00 FC Rapid - Dinamo București

Duminică, 15 martie

Ora 15:00 Oțelul Galați - FK Csikszereda Miercurea Ciuc

Ora 20:30 Universitatea Cluj - CFR 1907 Cluj

Luni, 16 martie

Ora 17:30 FC Botoșani - Unirea Slobozia

Ora 20:30 Farul Constanța - Petrolul Ploiești

Modificări importante există și în runda a doua din play-off și play-out, una care va începe mai devreme decât de obicei, încă de joi, 19 martie. Motivul? Selecționerul Mircea Lucescu își dorește să aibă jucătorii de națională cât mai repede sub comanda sa înaintea barajului cu Turcia pentru Cupa Mondială, programat pe 26 martie.

Programul din play-off și play-out | Etapa 2

Joi, 19 martie

Ora 20:30 Dinamo București - Universitatea Craiova

Vineri, 20 martie

Ora 19:00 FCSB - UTA Arad

Ora 21:45 CFR 1907 Cluj - FC Rapid

Sâmbătă, 21 martie

Ora 15:00: Metaloglobus - Petrolul Ploiești

Ora 17:30: FK Csikszereda Miercurea Ciuc - Farul Constanța

Ora 20:30: FC Argeș - Universitatea Cluj

Duminică, 22 martie

Ora 19:00: FC Hermannstadt - FC Botoșani

Luni, 23 martie