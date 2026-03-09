CFR Cluj s-a impus cu 2-0 în fața lui Dinamo, într-un meci din runda 30 a sezonului regulat din Superliga.

Ardelenii au înscris prin Muhar (6') și prin Aliev (43'), în timp ce „câinii” au ratat un penalty prin Cîrjan în minutul 87.

Florin Prunea: „Nu are realizări”

Fostul portar al Generației de Aur a analizat jocul slab pe care îl prestează Cătălin Cîrjan în ultima perioadă, joc slab la care s-a adăugat și acest penalty ratat cu CFR Cluj.

Florin Prunea a apreciat discursul căpitanului lui Dinamo, dar subliniat faptul că trebuie să își revină.

„E conștient de ce se întâmplă, e un jucător care nu are realizări. Încearcă, aleargă, dar nu are realizări. A vrut să bată penalty ca să iasă din pasa asta, dar uite că... Popa, o intervenție extraordinară.

Are un discurs corect, nu se ascunde, nu minte băiatul, spune clar ce se întâmplă. E bine că știe în ce moment este, dar trebuie să facă orice să stopeze căderea asta”, a declarat Florin Prunea, conform digisport.ro.

În urma acestui rezultat, Dinamo a coborât pe locul cinci și a încheiat sezonul regulat cu 52 de puncte, în timp ce CFR Cluj a urcat pe poziția a patra și are 53 de puncte după 30 de partide jucate.