FCSB a rămas fără antrenor după înfrângerea dureroasă cu ”U” Cluj de pe Arena Națională, în urma demisiilor lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii.

Gigi Becali a anunțat în exclusivitate pentru Sport.ro că Mirel Rădoi o va antrena pe FCSB în play-out.

Mirel Rădoi la primul discurs după ce a devenit antrenorul lui FCSB

Noul tehnician de la FCSB a fost întâmpinat de un grup de suporteri din Peluza Nord, care i-au scandat numele.

În fața bazei FCSB, Mirel Rădoi a avut un discurs în fața fanilor, pe care i-a îndemnat să susțină echipa campioană a României și în momentele grele.

„Trebuie să fim împreună, pentru că drumul nostru este comun, al vostru, ca suporteri, al nostru, ca și club, ca echipă. Indiferent ce se întâmplă, de situație, de rezultate, un lucru trebuie să rămână de fiecare dată acolo. Ce faceți voi aici, ceea ce noi o să facem aici, să fie cu pasiune. Mulțumesc frumos”, a spus Mirel Rădoi în fața suporterilor.