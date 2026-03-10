GALERIE FOTO Mirel Rădoi, primul discurs după ce a devenit antrenorul lui FCSB

Mirel Rădoi este noul antrenor de la FCSB.

FCSB a rămas fără antrenor după înfrângerea dureroasă cu ”U” Cluj de pe Arena Națională, în urma demisiilor lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii.

Gigi Becali a anunțat în exclusivitate pentru Sport.ro că Mirel Rădoi o va antrena pe FCSB în play-out.

Mirel Rădoi la primul discurs după ce a devenit antrenorul lui FCSB

Noul tehnician de la FCSB a fost întâmpinat de un grup de suporteri din Peluza Nord, care i-au scandat numele.

În fața bazei FCSB, Mirel Rădoi a avut un discurs în fața fanilor, pe care i-a îndemnat să susțină echipa campioană a României și în momentele grele.

„Trebuie să fim împreună, pentru că drumul nostru este comun, al vostru, ca suporteri, al nostru, ca și club, ca echipă. Indiferent ce se întâmplă, de situație, de rezultate, un lucru trebuie să rămână de fiecare dată acolo. Ce faceți voi aici, ceea ce noi o să facem aici, să fie cu pasiune. Mulțumesc frumos”, a spus Mirel Rădoi în fața suporterilor.

FCSB a fost prima echipă pe care Rădoi a antrenat-o, în 2015, după ce echipa a luat titlul cu Costel Gâlcă. Antrenorul a rezistat atunci timp de șase luni și a strâns 29 de meciuri (13 victorii, șapte remize și nouă înfrângeri).

Elias Charalambous și-a dat demisia de la FCSB

Elias Charalambous își încheie mandatul la FCSB după aproape trei ani. A fost ”instalat” pe 30 martie 2023, iar de atunci a reușit să cucerească două titluri în Superligă și să bifeze două calificări în faza principală din UEFA Europa League.

Cipriotul a bifat 170 de meciuri pe banca echipei patronate de Gigi Becali, reușind să câștige 88 dintre acestea. 41 s-au încheiat la egalitate, iar alte 41 au fost înfrângeri.

