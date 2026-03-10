Gigi Becali a anunțat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro venirea lui Mirel Rădoi la FCSB, după ce a renunțat la Elias Charamabous și Mihai Pintilii.

Mirel Rădoi a fost întâmpinat de suporterii echipei roș-albastre la baza FCSB-ului.

Echipa la care ar merge Mirel Rădoi din vară

Gigi Becali a anunțat în momentul în care s-a înțeles cu Mirel Rădoi, că antrenorul are o ofertă de 1,6 milioane de euro din afară, și cel mai probabil o va părăsi pe FCSB din vară.

Se pare că ar fi vorba despre NK Celje, din Slovenia, iar suma de 1,6 milioane de euro ar fi pentru tot staff-ul lui Rădoi, conform iAMsport.ro.

NK Celje conduce la pas prima ligă din Slovenia și are 50 de puncte după 24 de meciuri jucate, cu cinci mai multe decât Koper, principala urmăritoare.

Mirel Rădoi la primul discurs după ce a devenit antrenorul lui FCSB

Noul tehnician de la FCSB a fost întâmpinat de un grup de suporteri din Peluza Nord, care i-au scandat numele.

În fața bazei FCSB, Mirel Rădoi a avut un discurs în fața fanilor, pe care i-a îndemnat să susțină echipa campioană a României și în momentele grele.

„Trebuie să fim împreună, pentru că drumul nostru este comun, al vostru, ca suporteri, al nostru, ca și club, ca echipă. Indiferent ce se întâmplă, de situație, de rezultate, un lucru trebuie să rămână de fiecare dată acolo. Ce faceți voi aici, ceea ce noi o să facem aici, să fie cu pasiune. Mulțumesc frumos”, a spus Mirel Rădoi în fața suporterilor.