OFICIAL Dinamo a anunțat primul transfer pentru noul sezon! ”Unul dintre cei mai tineri componenți ai echipei naționale”

Dinamo a anunțat primul transfer pentru noul sezon! ”Unul dintre cei mai tineri componenți ai echipei naționale” Volei
SPORT.RO
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Echipa din Ștefan cel Mare este campioana ultimelor două sezoane.

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Din articol

Dinamo, campioana ultimelor două sezoane din voleiul masculin românesc, a anunțat primul transfer pentru viitoarea ediție.

Tudor Balu a semnat cu Dinamo

”Primul transfer al campionilor este aici! 🔥

Tudor Balu vine la Dinamo. Investim în prezent și viitor. ⬜️🟥

Tudor are 22 de ani, 1,92m și este unul dintre cei mai tineri componenți ai echipei naționale! A jucat sezonul precedent la Știința București, formația care a fost surpriza plăcută a campionatului, avându-l pe Tudor ca și coordonator de joc.

“Este o adevărată onoare să joc pentru Dinamo, cel mai titrat club din voleiul românesc. Voi da totul la antrenament și pe teren pentru a ajuta echipa și a face suporterii bucuroși. Abia aștept începerea campionatului și a confruntărilor din Europa. Hai Dinamo!”, a transmis Tudor Balu!

Mult succes, Tudor! Bine ai venit în arena campionilor! 🫡”, a postat pagina CS Dinamo Volei.

MVP-ul Mircea Peța și Robert Călin și-au prelungit contractele cu gruparea din Ștefan cel Mare

Anterior, Dinamo anunțase prelungirea contractelor cu MVP-ul Mircea Peța și cu Robert Călin:

”Două sezoane, două titluri, aceeași familie și mai departe 🟥⬜️

MVP-ul ultimelor două titluri câștigate, Mircea Peța, continuă aventura în alb-roșu și își dorește un nou sezon de vis alături de DINAMO” și ”Un nou capitol în Ștefan cel Mare🟥⬜️ Robert Călin, 25 de ani, 2,00 m, jucător de bază al echipei naționale a României, va continua la Dinamo și în sezonul următor”.

Topul campioanelor din voleiul masculin românesc: Dinamo e lider, marile rivale Steaua și Rapid au uitat să mai câștige titlul

Campioana en-titre Dinamo și-a adjudecat luna trecută un nou trofeu de câștigătoare a Diviziei A1 la volei masculin, al 20-lea din istoria clubului, un record pentru țara noastră.

În meciul decisiv din seria de cinci, echipa din Ștefan cel Mare s-a impus în fața Arcadei Galați cu 3-2 (25-19, 25-20, 19-25, 17-25, 15-13), după o partidă dramatică de peste două ore și jumătate!

DINAMO 20 de titluri

Steaua 16 titluri (ultimul în 1991)

Rapid 12 titluri (ultimul în 1966)

Zalău 7 titluri

Tomis Constanța 6 titluri

Arcada Galați 5 titluri

Sportul Studențesc 4 titluri

Petrolul Ploiești 4 titluri

Deltacons Tulcea 3 titluri

VIDEO EXCLUSIV Campionii Mircea Peța și Sergio Diaconescu de la Dinamo, invitați la Poveștile Sport.ro

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