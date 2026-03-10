Zeljko Kopic a luat parte marți după amiază la o ședință la sediul FRF, unde au fost discutate mai multe probleme legate de arbitrajele din Superliga României.

Zeljko Kopic a negat că pleacă de la Dinamo

În cursul dimineații, s-a vehiculat că după eșecul suferit cu CFR Cluj, antrenorul croat i-a anunțat pe jucători și pe președintele Andrei Nicolescu de faptul că va pleca de la Dinamo în vară.

Întrebat despre acest aspect, Kopic a negat informațiile și a mărturisit că singura discuție pe care a avut-o cu președintele clubului și cu acționarii a fost legată de o vacanță prelungită pe care și-o dorește în vară.

”Singura discuție pe care am avut-o a fost cu președintele Andrei Nicolescu și cu acționarii. Le-am spus că în prima mea vară aici am avut 7 zile de vacanță, în al doilea an, am avut 10 zile, anul acesta am de gând să am cel puțin două săptămâni, asta este tot ce le-am spus. Două săptămâni de vacanță este anunțul meu în legătură cu plecarea. În legătură cu jucătorii, toți cei care mă cunosc știu că nu obișnuiesc să vorbesc în fața jucătorilor.

Dacă vreau să spun ceva, vorbesc doar cu acționarii și cu președintele. Acest gen de informații este irelevant. Dacă cineva a spus așa ceva, a spus-o fără responsabilitate, ceea ce nu este profesionist, dar nu este pentru prima dată când văd așa ceva. Pentru mine, devine un lucru obișnuit pentru jobul meu”, a spus Zeljko Kopic.