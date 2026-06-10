Responsabilul echipei de la Casa Albă însărcinată cu organizarea Cupei Mondiale de fotbal, Andrew Giuliani, a afirmat, marţi, că refuzul intrării în Statele Unite a unui arbitru somalez şi refuzul acordării vizelor oficialilor din echipa naţională a Iranului au fost determinate de "motive întemeiate", informează AFP.

Omar Artan, victimă sau vinovat?

Arbitrului somalez Omar Artan, în ciuda faptului că deţinea o viză de Statele Unite, i-a fost refuzată intrarea sâmbătă la sosirea sa, iar FIFA a anunţat apoi că nu va arbitra în timpul turneului.

"Până în prezent, 35 de echipe au putut intra în Statele Unite. Niciun jucător sau antrenor nu a fost refuzat la intrare", a declarat Giuliani în timpul unei discuţii organizate de grupul de experţi Atlantic Council la Washington.

"Au existat oficiali cărora li s-a refuzat intrarea şi pe bună dreptate", a declarat el, invocând necesitatea de a-i împiedica pe cei "rău intenţionaţi să intre în ţară sub pretextul Cupei Mondiale", care începe joi.

"A existat un arbitru căruia nu i s-a permis să intre. Nu pot intra în detalii, dar ceea ce vă pot spune este că a fost dintr-un motiv foarte bun", a asigurat oficialul de la Casa Albă, menţionând discuţiile cu secretarul pentru securitate internă, Markwayne Mullin, şi cu responsabilul Poliţiei de Frontieră (CBP).

”Legătură cu persoane suspectate de apartenenţa la organizaţii teroriste”

CBP a justificat refuzul intrării lui Omar Artan, care a arbitrat şi la Cupa Africii pe Naţiuni (CAN 2025), invocând "probleme legate de verificarea antecedentelor".

Cu toate acestea, un oficial al Departamentului de Stat al SUA a declarat marţi seară că arbitrul avea "legătură cu persoane suspectate de apartenenţa la organizaţii teroriste", ceea ce "l-a făcut pe călător neeligibil pentru intrare" în Statele Unite, informează Agerpres.

Ce se întâmplă cu delegația Iranului

Între timp, aproximativ cincisprezece membri ai staffului tehnic al echipei naţionale a Iranului au fost refuzaţi pentru a acordarea vizelor americane.

"Tot stafful tehnic al echipei iraniene poate intra. Există însă oficiali iranieni care nu pot intra, din nou din motive foarte întemeiate", a adăugat dl Giuliani, fără a oferi detalii.

Incertitudinea privind obţinerea vizelor pentru SUA, din cauza conflictului în curs din Orientul Mijlociu, a obligat echipa naţională a Iranului să îşi mute cartierul general de la Tucson (Arizona), în Tijuana, Mexic, deşi îşi joacă cele trei meciuri din grupă în Statele Unite.