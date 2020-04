Un jucator al lui Inter lanseaza o ipoteza socanta! Intreaga echipa ar fi avut simptome de Covid-19: "Toti tuseam si aveam febra!"

Italia a fost una dintre cele mai afectate tari din lume din cauza pandemiei de Covid-19.

Italia a fost prima dintre tarile europene grav afectate de coronavirus, iar Romelu Lukaku a lasat de inteles ca jucatorii lui Inter Milano ar fi avut simptomele specifice noului coronavirus inca din luna ianuarie, insa nimeni nu i-a testat:

"Am avut o saptamana libera in decembrie, iar cand ne-am intors, 23 dintre cei 25 de jucatori erau bolnavi. Jur, nu glumesc! Am jucat impotirva lui Cagliari, iar dupa 25 de minute, unul dintre fundasii nostri a fost inlocuit. Nu a mai putut continua, era aproape sa lesine", a spus internationalul beglian, intr-o convorbire pe Instagram Live cu prezentatoarea TV Kat Kerkhofs.

Lukaku facea referire la Milan Skrinar, fundasul de origine slovena care a fost inlocuit dupa doar 17 minute, in meciul Inter 1-1 Cagliari, din data de 26 ianuarie.

La cateva zile dupa acea partida au fost confirmate primele cazuri de coronavirus in Italia.

Lukaku: "Toti tuseam si aveam febra!"

Internationalul belgian a spune ca toti fotbalistii lui Inter au avut febra, iar el nu mai simtise acest simptom de ani de zile. In ciuda celor intamplate, nimeni nu i-a testat pe jucatori:

"Toti tuseam si aveam febra. In timp ce faceam incalzirea, am simtit ca eram mai fierbinte decat de obicei. Eu nu mai facusem febra de ani de zile. Dupa meci, era planificata o cina cu reprezentantii unui sponsor, dar le-am multumit si m-am dus direct in pat. Nu am fost testati pentru Covid-19 la acel moment, deci nu putem sa stim sigur", a mai spus Lukaku.