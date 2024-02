Risto Radunovic e convins, după FC Voluntari - FCSB: ”E victoria lui”

Vicecampioana a avut probleme la Voluntari și a fost condusă încă din minutul 16, după ce Andrei Dumiter, fostul jucător de la FCSB, a reușit să deschidă scorul.

Florinel Coman a ieșit ”la rampă” în repriza secundă și a reușit să înscrie de două ori în debutul reprizei secunde, reușind să aducă încă trei puncte pentru echipa lui Gigi Becali.

După meci, Risto Radunovic (31 de ani), unul dintre cei mai experimentați jucători din lotul FCSB-ului, a tras primele concluzii după ce vicecampioana a ajuns, din nou, la zece puncte distanță față de urmăritoarea Rapid.

Risto Radunovic: ”Astăzi e victoria lui Coman”

„Foarte importante aceste trei puncte pentru noi, după o primă repriză în care n-am jucat nimic, am avut câteva ocazii dar n-am fost noi. E un lucru bun că am arătat caracter, jucătorii care au venit de pe bancă au făcut ca meciul să fie întors.

Mă bucur că am fost inspirat, că am ajutat echipa și că am câștigat. Trei puncte foarte mari pentru noi ca să fim la zece puncte diferență. Trebuie să ne pregătim bine pentru următorul meci de acasă și să câștigăm. Presiune e tot timpul la FCSB, dar avem zece puncte diferență și nu vrem să ne oprim, vrem să dăm totul ca să mărim diferența și să ne facem play-off-ul mai ușor.

Coman e un jucător foarte, foarte important pentru noi. Astăzi e victoria lui și victoria echipei. Fără echipă nu este nici Coman bun”, a spus Risto Radunovic, la flash-interviu.

În urma acestui rezultat, FCSB și-a recăpătat avantajul de zece puncte față de următoarea clasată, Rapid, cu două etape înainte de finalul sezonului regulat.

Vicecampioana are acum 61 de puncte și are cel mai bun atac din campionat, cu 52 de goluri, la egalitate cu CFR Cluj, ocupanta locului trei.