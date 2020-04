Cutremur in fotbal: primul club important din Europa care a intrat in FALIMENT din cauza coronavirusului! Mircea Rednic a fost aproape sa preia echipa

Pandemia de coronavirus face victime si in randul cluburilor de traditie.

Sporting Lokeren, care acum se afla in liga a doua belgiana, si-a anuntat falimentul pentru ca nu a reusit sa gaseacsa investitori, informeaza Reuters.

"In ciuda tuturor eforturilor noastre, nu am reusit sa atragem suficienti investitori intr-un timp util", a spus presedintele clubului, Louis De Vries.

De asemenea, acesta a adaugat ca nu va contesta decizia justitiei de a declara falimentul. Licenta clubului a fost retrasa la inceputul acestei luni de catre Federatia Belgiana de Fotbal din cauza datoriilor care se ridica la aproximativ 5 milioane de euro.

Lokeren este un club de traditie in Belgia, fiind infiintat in anul 1923 (a fuzionat cu o alta Standard Lokeren in 1970). Echipa a ajuns in sferturile Cupei UEFA in sezonul 1980-81 si a participat in grupele Europa League in sezonul 2014-2015, atunci cand a eliminat-o pe Hull City in preliminarii. Lokeren a fost vicecampioana a Belgiei si a castigat 2 Cupe, in 2012 si 2014.

Printre cei mai importanti jucatori care au jucat pentru Lokeren se afla polonezul Grzegorz Lato, care a fost golgeterul Cupei Mondiale din 1974, si danezul Preben Elkjaer, care a terminat pe pozitia secunda in cursa pentru Balonul de Aur din 1985.

In lotul de anul acesta se afla si un roman in varsta de 19 ani, Vlad Mitrea, care a trecut pe la academia lui Inter.

Mircea Rednic a fost cautat de cei Lokeren, in perioada cand antrena in Belgia, si a fost aproape sa semneze cu acestia.