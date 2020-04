Panica in Portugalia! Un nou focar de coronavirus a fost depistat in apropierea vilei in care este izolat Cristiano Ronaldo 

Izolarea pe insula Madeira nu mai pare o idee atat de buna pentru Cristiano Ronaldo.

Starul portughez a inchiriat o vila intr-un sat pescaresc pentru a fi cat mai izolat de pandemia de coronavirus, alaturi de familia lui. Insa, recent, presedintele regiunii Madeira a anuntat un nou focar de infectie cu coronavirus, care ar fi la doar 20 de km de locul in care sta Ronaldo.

Numarul cazurilor creste ingrijorator de repede de la o ora la alta in Camara do Lobos, locul care se afla in apropierea zonei in care locuieste Cristiano Ronaldo.

"Acum Camara de Lobos se afla intr-o situatie potentiala de mare risc epidemiologic de debut a unei infectari in lant, atat la nivel local, cat si regional", a declarat Miguel Albuquerque, presedintele regiunii Madeira.