Teorie HALUCINANTA a unui fost lider ATP despre coronavirus: "Pregatesc oamenii sa le insereze chip-uri!" 

Un star din tenis devenit ulterior politician vine cu o teorie care pare cel putin uluitoare, in ceea ce priveste pandemia de coronavirus.

Marat Safin, fost lider mondial, castigator de US Open si Australian Open s-a reorientat odata cu retragerea din tenis si a intrat in politica, in Rusia.

Declaratiile sale despre coronavirus au devenit virale, mai ales ca teoriile sale par de domeniul SF. Safin sustine intr-un interviu pentru Sports.ru ca pandemia de coronavirus este o conspiratie pentru a implanta chip-uri in corpurile oamenilor.

"Cred ca pregatesc oamenii pentru a le implanta chip-uri. Bill Gates a spus in 2015 ca vom trece printr-o epidemie, apoi pandemie. Ca urmatorul nostru inamic este un virus, nu un razboi nuclear.

Apoi au tinut o simulare la forumul Davos cu doua saptamani inainte ca virusul sa fie cunoscut publicului larg. Au aratat cum vor arata lucrurile. Nu cred ca Bill Gates este clarvazator, a stiut si s-au pregatit pentru asta", a declarat Safin.

Pe data de 18 octombrie 2019 a fost tinuta o simulare numita "Event 2014", chiar inainte ca COVID-19 sa fie cunoscut publicului. La eveniment, expertii au sugerat ca sunt sanse mari ca o pandemie sa devina o amenintare globala.

"De ce ar lansa, de asemenea, reteaua 5G? Apoi vor introduce nanochip-urile. Uitati-va la ce se intampla in jurul nostru. Oamenii se panicheaza, totul este asa cum ar trebui", a adaugat fostul lider mondial ATP.

Safin a devenit lider mondial ATP in anul 2000. A ajutat Rusia sa castige Cupa DAvis in 2002 si 2006, devenind si primul om de nationalitate rusa care ajunge in semifinale la Wimbledon in 2008.