Concordia Chiajna a anunțat că Andrei Cristea nu va continua pe banca echipei ilfovene. Echipa din Liga 2 a dezvăluit și numele înlocuitorului fostului atacant de la FCSB.

Cine îl va înlocui pe Andrei Cristea pe banca ilfovenilor

Andrei Cristea a venit la Concordia Chiajna la finalul lunii septembrie a anului trecut și încheiat sezonul pe locul doi în play-out-ul Grupei B, din Liga 2.

În locul lui Cristea a fost numit Adrian Scarlatache, secundul acestuia de la echipa ilfoveană.

„Adrian Scarlatache, noul antrenor principal! Conducerea Clubului Sportiv Concordia Chiajna anunta oficial ca incepand de astazi, Adrian Scarlatache este noul antrenor principal al formației noastre.

Acesta a activat ca antrenor secund la echipa noastra in mandatul lui Andrei Cristea. Alaturi de el, din staff-ul tehnic vor mai face parte Paul Batin antrenor secund si

Florin Matache antrenor cu pregatirea portarilor.

In zilele urmatoare staff-ul tehnic al echipei noastre va fi completat cu un preparator fizic. Le uram mult succes in aceasta noua provocare si suntem convinsi ca impreună vor forma o echipă unita, dedicata si capabila sa lupte pentru obiectivele clubului nostru!”, au anunțat cei de la Chiajna pe pagina de Facebook.