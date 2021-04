Sigur e Ronaldo?! Ratarea pe care fanii starului de la Juve nu credeau ca o vor vedea vreodata! Ce a facut in meciul cu Torino 

Torino si Juventus s-au intalnit in derby-ul orasului, 2-2.

Juventus a facut inca un pas gresit in lupta la titlu, remizand in deplasarea cu Torino, echipa aflata pe locul 17 in clasament.

Scorul a fost deschis de Chiesa, in minutul 13, dar Sanabria a egalat in minutul 27, stabilind scorul la pauza. Acelasi Sanabria a inscris imediat in startul reprizei secunde, insa Cristiano Ronaldo si-a salvat echipa, obtinand un punct pentru 'Batrana Doamna', cu un gol in minutul 79.

Acelasi Ronaldo a avut si cea mai mare ocazie a meciului. A primit balonul in fata portii, aflat in 5 metri, insa nu a reusit sa trimita in poarta, dupa ce un adversar s-a repliat, fortandu-l sa trimita peste poarta.

This is why you shouldn’t trust that fugazi stat. Look at this and tell me this is a big chance missed. pic.twitter.com/5MAQfeiGgW — LA (@3Ronaldo17) April 3, 2021