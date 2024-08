La un pas de transfer! Italienii anunță revenirea lui Mihai Popa în Superligă

Ardelenii au primit o ofertă de nerefuzat pentru Sava, care a fost titular în Gruia în ultimele două sezoane: 2,5 milioane de euro este gata să ofere Udinese.

Înainte ca Sava să plece spre Italia, CFR Cluj lucrează pentru a-i aduce un înlocuitor și este foarte aproape de a-și asigura serviciile lui Mihai Popa (22 de ani), plecat la Torino în ultimul sezon.

Ajuns al treilea portar la gruparea torineză, fostul portar de la Astra Giurgiu, Rapid și FC Voluntari este aproape de a ajunge sub formă de împrumut la CFR Cluj pentru un singur sezon.

???? Excl. - Mihai #Popa is one step away to #Cluj from #Torino on loan until June 2025. Expected the closing on Friday. The agency Star Group is at work to close the deal. #transfers