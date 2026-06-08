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Morgan Rogers (23 de ani), mijlocaș ofensiv la Aston Villa, este dorit de Real Madrid în perioada de mercato de vară.

Morgan Rogers poate ajunge la Real Madrid

Conducerea „Los Blancos” se gândește serios să trimită către câștigătoarea Europa League o ofertă de 100.000.000 de euro, pentru a-i întări lotul lui Jose Mourinho, antrenorul promis de Florentino Perez înainte să câștige alegerile.

Cu un contract valabil până pe 30.06.2031, Aston Villa nu va fi dispusă să renunțe ușor la cel mai important jucător din campania care s-a terminat cu locul patru în Premier League.

Conducerea „Leilor” nu va accepta o ofertă sub 120 de milioane de lire sterline, informează publicația El Nacional preluată de Transfer News Live.

Sezon excelent pentru Morgan Rogers

În total, Morgan Rogers a jucat, în stagiunea trecută la nivel de club, 55 de meciuri oficiale, în care a marcat de 14 ori și a pasat decisiv în 12 rânduri.

Rogers va evolua la Campionatul Mondial din 2026 alături de naționala Angliei, în Grupa L împotriva reprezentativelor din Croația, Ghana și Panama.

Cota sa de piață pe Transfermarkt este de 90 de milioane de euro.