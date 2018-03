Imagini cutremuratoare la Firenze! Astori, condus pe ultimul drum de colegi, legende ale fotbalului si fani

Jucatorul Fiorentinei a fost condus pe ultimul drum.

Davide Astori a fost condus pe ultimul drum de catre jucatorii si suporterii Fiorenitinei, alaturi de numeroase personalitati ale fotbalului italian.

Fotbalistul a incetat din viata in noaptea de sambata spre duminica, in urma unui presupus atac de cord, la varsta de 31 de ani.

Trupul neinsufletit al fotbalistului a fost depus intr-o capela improvizata la centrul de antrenament al selectionatei Italiei de la Coverciano, in apropiere de Florenta, unde fotbalistii gruparii "viola" au vegheat la capataiul acestuia.

Inaintea funerarilor, legenda Fiorentinei, Gabriel Batistuta a tinut sa-i transmita un ultim mesaj campionului.

"Ma aflu in cealalta parte a lumii, dar as vrea sa fiu acum la Florenta pentru un ultim salut lui Davide, alaturi de toti ai mei. Am considerat mereu ca Viola are un singur capitan, prietenul meu, fratele meu, Giancarlo Antognoni (n.r. campion mondial in 1982 si jucator la Fiorentina timp de 15 ani). Incepand de acum va avea doi, si asta pentru totdeauna", a declarat "Batigol".

Alaturi de alti suporteri ai Fiorentinei, prezenti au fost si fostul fundas international, Alessandro Costacurta si fostul arbitru international, Pierluigi Collina.