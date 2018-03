"Nu mai suporta situatia in care a ajuns Dinamo". Borcea nu mai are liniste de cand Dinamo a ajuns in Play Out si s-a hotarat sa revina! Dezvaluiri

Cristian Borcea nu mai are liniste de cand Dinamo a ajuns in Play Out si este tot mai hotarat sa revina in Stefan cel Mare. O spune Cornel Talnar.

Fostul antrenor dinamovist Cornel Talnar are o relatie apropiata cu Borcea si l-a vizitat pe acesta de mai multe ori la inchisoare. El spune ca in ultima perioada, fostul actionar este tot mai suparat pe situatia in care a ajuns clubul sau de suflet.

Talnar a vorbit despre posibila revenire a lui Borcea.

"Am tot tinut legatura cu Cristi Borcea de cand el se afla la inchisoare. Pe noi ne leaga o stransa prietenie. L-am vizitat la inchisoare ori de cate ori mi s-a permis. Ultima vizita am facut-o recent si va pot spune ca Borcea nu mai suporta situatia in care a ajuns Dinamo. Echipa noastra de suflet a ajuns sa se bata la retrogradare si ata e prea de tot", a spus Talnar pentru publicatia Fanatik.

Cel poreclit "Tantarul" a mai dezvaluit ca Borcea intentioneaza sa-l lase pe fiul sau sa conduca Dinamo in acte.

"Cristi vrea sa revina dupa ce o sa iasa din inchisoare! Cu el o sa intre in aceasta afacere si fiul sau. Dar mai bine spus Patrick o sa fie cel care o sa conduca Dinamo in acte. Nu uitati ca si Patrick are Dinamo in sange la fel ca tatal sau. Daca Borcea o sa apeleze la mine, si eu voi pune umarul cu tot ce pot la renasterea lui Dinamo. Si am inteles ca mai sunt si alti dinamovisti pe care Cristi ii are in cap, pentru a-i aduce. Cat de curand, Borcea o sa ceara eliberarea conditionata, mai ales ca a fost achitat in dosarul in care fratii Becali au intrat din nou la inchisoare", a adaugat Talnar.

Talnar este de parere ca Negoita nu o poate sustine pe Dinamo.

"Dupa cum vedeti si voi, Negoita nu poate mai mutl de atat. El a facut ce a putut, dar este clar ca nu are banii necesari pentru ca echipa sa se bata la titlu. A inceput sa vanda jucatori ca sa isi mai recupereze din banii bagati.



La Dinamo trebuie curatenie generala (...)", a conchis antrenorul.