Primul transfer al lui Bratu la Dinamo! Un fundas "perla" de la fosta lui nationala, chemat sa straluceasca in "haita"

Florin Bratu a debutat cu o infrangere pe banca lui Dinamo. "Cainii" au fost eliminati din Cupa Romaniei, dupa 0-1 la Craiova.

Florin Bratu, noul antrenor al lui Dinamo, este pregatit sa faca primul transfer in Stefan cel Mare.

Potrivit Radio Dinamo 1948, in Stefan cel Mare a fost chemat tanarul fundas Marco Ehmann. In varsta de doar 17 ani, Ehmann are dubla cetatenie, romana si germana, si era obisnuit al nationalei U18 in perioada in care Bratu era selectioner.

Ehmann a jucat doi ani la echipa U17 a Borussiei Dortmund, fiind ulterior cedat la Karlsruhe. El este acum liber de contract.

Negoita si Bratu vor sa faca New Dinamo cu un mixt de jucatori tineri si jucatori cu experienta, iar in sezonul viitor sa prinda Play Off-ul.

Bratu intentioneaza sa se mai bazeze pe Ion Gheorghe, Liviu Gheorghe, Robert Moldoveanu, Ricardo Grigore si Vlad Vladut.