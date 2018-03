"Arata-mi banii!" Spaniolii scriu despre mesajul lui Ronaldo pentru Florentino Perez, de la finalul dublei cu PSG

Cristiano Ronaldo a decis dubla Real Madrid - PSG. El a marcat trei dintre cele cinci goluri ale madrilenilor, calificandu-si echipa in sferturile UCL.

Joi, 20:00 PRO X: Milan - Arsenal in Europa League! Marti, 13 martie, in direct la PRO TV: 21.45 Man United - Sevilla! Bucurati-va de fotbal!

Cristiano Ronaldo a fost din nou cel mai important om al Realului in UCL. Golgheterul absolut al celei mai tari competitii intercluburi din lume, starul portughez a marcat si in tur, si in retur contra lui PSG. El a dat trei dintre cele cinci goluri ale echipei sale din dubla mansa.

Acum, scriu jurnalistii spanioli de la El Confidencial, Ronaldo asteapta rasplata lui Florentino Perez. Concret, portughezul spera sa primeasca in scurt timp propunerea de prelungire a contractului, precum si un salariu marit.

"Cristiano a vorbit marti, pe gazonul de la Paris. Acum ii va spune lui Florentino Perez: "Arata-mi banii", noteaza El Confidencial.

Ronaldo vrea in jur de 40 de milioane de euro pe an.

In acest moment, el este sub Messi si Neymar la banii incasati.

"Imi place sa traiesc la Madrid. Am trait aici din 2009 incoace, imi place vremea si imi plac oamenii. E aproape de Portugalia si se poate ajunge usor chiar si cu masina. Spania este o tara frumoasa. Vreau sa raman, imi place acest club", spunea el in urma cu doar cateva luni.