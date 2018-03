Razboinicul Chiellini s-a inmuiat la finalul partidei cu Tottenham! Cu lacrimi in ochi, i-a transmis un ultim mesaj lui Astori

Chiellini i-a oferit un ultim tribut fostului capitan al Fiorentinei.

"Razboinicul" Giorgio Chiellini a dat un interviu cu lacrimi in ochi la adresa bunului sau prieten decedat, Davide Astori, dupa meciul castigat de Juventus aseara, scor 2-1 pe terenul lui Tottenham.

Declaratia a avut loc dupa incheierea meciului.

"Ne dedicam lui, nu doar in timpul acestui meci, ci cu fiecare gand din aceasta zi. Am plans de cateva ori. Mereu am crezut in el, caci este un jucator fantastic. Este foarte dificil in timpul meciului, deoarece ar trebui sa ne gandim la joc, la oponenti, nu este usor. Este mereu in inimile noastre", a spus Chiellini intr-un interviu acordat postului BT.

"Eu si coechipierii vom merge maine sa ne luam ramas bun. Este dificil, dar trebuie sa ne continuam viata. Pentru noi, in echipa nationala, este foarte imporant sa fim mereu pozitivi si sa zambim. Ne-ar placea sa continuam sa zambim si in inimile noastre ", a adaugat el.



Chiellini a fost considerat omul meciului Spurs - Juventus, terminat cu scorul de 1-2.