Descoperiri ULUITOARE in cazul mortii lui Astori! Acte extrem de importante au fost FALSIFICATE

Quotidiano Nazionale publica informatii incredibile din ancheta care vizeaza moartea fostului capitan al Fiorentinei.

Lui Astori, decedat in somn pe 4 martie 2018 la doar 31 de ani, chiar in noaptea dinaintea unui meci cu Udinese, i s-ar fi falsificat un act esential din dosarul medical. Unul dintre certificate are trecuta o data pe care procurorii o suspecteaza a fi falsa. In cazul in care banuielile se adeveresc, Giorgio Galanti, ultimul doctor care l-a consultat pe Astori, ar putea avea probleme serioase cu legea.



Conform datelor publicate in presa, documentele falsificate ar fi fost intocmite pe 19 aprilie 2019 sau in jurul acestei date pentru a demonstra ca Galanti a facut toate testele necesare eliberarii avizului, desi asta nu se intamplase in realitate. Raportul procurorilor sustine ca actele au fost falsificate de un colaborator al profesorului Galanti pentru a-i acoperi urmele. Galanti s-a temut ca va fi acuzat de neglijenta in serviciu.