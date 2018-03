Ultima sansa! Becali s-a hotarat sa ierte un stelist, pe care l-a criticat in ultimele luni: "E jucator de baza! Ramane"

Gigi Becali spune ca stelistii se vor desparti la vara de Ionut Larie. Nu si de mijlocasul Ovidiu Popescu, caruia s-a hotarat sa-i mai acorde o sansa.

Criticat si el in ultima perioada, in urma prestatiilor mai slabe, care l-au trecut de altfel in postura de rezerva, Ovidiu Popescu mai primeste o sansa din partea lui Gigi Becali. Jucatorul de 24 de ani, adus de la ACS Poli, va ramane si din sezonul viitor.

"Ovidiu Popescu a jucator de baza si va ramane", a spus Gigi Becali pentru ProTV si www.sport.ro

Schimbarea de atitudine a lui Becali fata de mijlocasul care l-a impresionat in primul sau sezon la FCSB vine si din rationamentul ca acesta are inca un potential de vanzare. La 24 de ani, Ovidiu Popescu are inca timp sa isi arate calitatile.

Spre deosebire de Popescu, Ionut Larie a implinit deja 31 de ani, iar forma aratata la Steaua nu a fost cea mai buna.

Ovidiu Popescu a jucat in 17 partide din Liga I in acest sezon, fara sa marcheze vreun gol.

In preliminariile UCL, el a jucat 3 partide, iar in grupele UEFA Europa League a bifat 5 aparitii.