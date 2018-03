Oficial al Barcelonei: "Clauza lui Messi ar putea fi achitata la vara". Catalanii se pregatesc pentru cel mai greu test din ultimul deceniu

Barcelona si Messi ar putea fi prinsi in cel mai dificil test de fidelitate. Argentinianul va fi nevoit sa aleaga: incheierea carierei pe Camp Nou sau...banii?!

Barcelona s-ar putea vedea pusa curand in situatia de a incasa clauza de reziliere a lui Messi. In acel moment, argentinianul va fi cel care va avea ultima decizie si va hotari intre incheierea carierei pe Camp Nou si un transfer la o alta formatie.

Pancho Schroder, directorul departamentului financiar si de strategie economica al Barcelonei, a vorbit in aceasta saptamana in cadrul unui eveniment public sustinut la Londra, numit "Finance in Sport". Acesta a afirmat ca intreaga conducere a Barcelonei este acum constienta de faptul ca nicio clauza de reziliere nu mai reprezinta un impediment in calea unui transfer.

Potrivit lui Pancho Schroder, momentul in care un club s-ar putea decide sa testeze acest scenariu ar putea fi mai aproape decat isi imagineaza multa lume.

"Am pus o clauza de reziliere care credem ca este indeajuns de mare pentru a-l tine pe Messi la Barcelona.

Dar sa nu uitam ca in urma cu mai putin de un an credeam asta si despre clauza lui Neymar, ca este indeajuns de mare pentru a-l tine pe Camp Nou. In final, s-a dovedit ca nu a fost asa.

Uitandu-ne la viitor, cred ca aceasta mica nebunie inca nu si-a consumat zilele si vom mai vedea astfel de discutii", a spus directorul Barcei.

Leo Messi are o clauza de reziliere in valoare de 700 de milioane de euro.