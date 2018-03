Prima mutare la PSG dupa eliminarea din Champions League! Seicii au inceput negocierile cu alt antrenor: "transfer" din Premier League

PSG a ratat singurul obiectiv care conta: UEFA Champions League.

Joi, 20:00 PRO X: Milan - Arsenal in Europa League! Marti, 13 martie, in direct la PRO TV: 21.45 Man United - Sevilla! Bucurati-va de fotbal!

Echipa de un miliard de euro a seicilor care investesc la Paris a fost eliminata de Real Madrid in optimi. Unai Emery este pe picior de plecare de la PSG.

Conducerea clubului parizian a inceput deja sa caute un nou antrenor. Potrivit L'Equipe, PSG a inceput deja sa tatoneze terenul pentru aducerea lui Antonio Conte de la Chelsea. Tehnicianul italian va pleca la finalul sezonului, indiferent de rezultatele echipei, noteaza presa engleza, si nu ar spune nu unei mutari la Paris.

De Conte se intereseaza si Federatia Italiana de Fotbal, insa forul italian nu poate concura cu PSG-ul din punct de vedere financiar. Jurnalistii francezi isi pun o singura intrebare in ceea ce priveste o eventuala venire a lui Conte: va reusi sa tina in frau vestiarul PSG-ului in conditiile in care Emery a intrat in conflict cu starul Neymar?

Impresarul lui Conte, Federico Pastorello, a fost la Paris marti seara, vizita care a alimentat si mai mult scenariul conform caruia Conte va veni la PSG din vara.