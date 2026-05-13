Corespondență de la Roma | Traficul în zona stadionului este blocat + cel mai mare fan Chivu a ajuns la meci: ”E the boss și îl iubim”

Lazio și Inter își dau întâlnire pe ”Stadio Olimpico” miercuri seară, în finala Coppa Italia. În urmă cu patru zile, cele două echipe s-au înfruntat în etapa #36 din Serie A, iar echipa pregătită de Cristi Chivu a câștigat cu 3-0.

Conte nu scapă de ironii nici la finala Coppa Italia

Cu două ore înainte de meci, poliția a blocat traficul în zona stadionului. Fanii iau cu asalt ”Stadio Olimpico”, iar corespondenții Sport.ro și Pro TV de la Roma comunică faptul că Lazio va fi in ”superioritate numerică” în tribune.

La stadion a apărut și cel mai mare fan Cristi Chivu, care a venit cu o cască așa cum obișnuia să poarte fostul căpitan al naționalei după accidentarea la cap. ”Pentru noi, el e the boss și îl iubim foarte mult”, a spus suporterul italian.

Lazio și Inter își dau întâlnire miercuri, 13 mai, de la ora 22:00, în finala Coppa Italia, competiție care a fost și este transmisă în exclusivitate în actuala stagiune pe VOYO.

Inter a obținut accederea în finala Coppa Italia după ce a trecut de Como în semifinalele competiției. În tur, meciul s-a încheiat 0-0, iar în retur, ”nerazzurrii” s-au impus cu 3-2.

De cealaltă parte, Lazio a fost nevoită să execute penalty-uri în semifinale ca să ajungă în finala Coppa Italia. Echipa din Roma a trecut în dublă manșă de Atalanta după 2-2 în tur, 1-1 (2-1 d.l.d.) în retur.