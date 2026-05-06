Întâlnire specială pentru Cristi Chivu înainte de finala Cupei Italiei

Întâlnire specială pentru Cristi Chivu înainte de finala Cupei Italiei Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Inter a sărbătorit Scudetto în weekend, iar fanii nerazzuri au împânzit străzile orașului Milano. La rândul său, Chivu a sărbătorit succesul alături de elevii săi imediat după victoria cu Parma, scor 2-0.

TAGS:
Inter Milanocristi chivuCristian ChivuPapa Leon al XIV-leaVatican
Din articol

Pe 9 mai, proaspăta campioană a Italiei se va duela cu Lazio în campionat, iar, patru zile mai târziu, cele două cluburi se vor duela pentru Cupa Italiei, o șansă pentru Chivu să facă ”eventul”.

Cristi Chivu, în audiență la Papa Leon XIV

  • Papa leon xiv 8
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Presa italiană a dezvăluit ce urmează pentru echipa lui Cristi Chivu înaintea finalei Coppa Italia. 

Conform Football Italia, întreaga delegație a lui Inter, în frunte cu Cristi Chivu și președintele Giuseppe Marotta vor merge, așa cum cere tradiția, la Vatican, unde îl vor întâlni pe Papa Leon XIV. Întâlnirea va avea loc sâmbătă, 9 mai, la ora 10:00.

În Italia, a devenit deja un obicei ca echipa care câștigă titlul să meargă în audiență specială la Vatican. Și Napoli a avut parte de același tratament în urmă cu un an. 

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Sorin Grindeanu: „PSD exclude colaborarea cu AUR și nu susține un premier din acest partid”. Ce spune despre anticipate
Sorin Grindeanu: „PSD exclude colaborarea cu AUR și nu susține un premier din acest partid”. Ce spune despre anticipate
ULTIMELE STIRI
Final Four-ul Cupei României la handbal feminin, LIVE pe Pro Arena și VOYO. Cine joacă în semifinale
Final Four-ul Cupei României la handbal feminin, LIVE pe Pro Arena și VOYO. Cine joacă în semifinale
LIVE TEXT | Bayern Munchen - PSG, pe Sport.ro de la 22:00. Echipele probabile + Tot ce trebuie să știi despre marele meci
LIVE TEXT | Bayern Munchen - PSG, pe Sport.ro de la 22:00. Echipele probabile + Tot ce trebuie să știi despre marele meci
Opinie contra curentului despre noua siglă a lui Dinamo: ”Avea nevoie de o schimbare”
Opinie contra curentului despre noua siglă a lui Dinamo: ”Avea nevoie de o schimbare”
Gigi Becali s-a bucurat degeaba! Florin Talpan anunță că CSA Steaua nu a pierdut ”războiul” cu FCSB
Gigi Becali s-a bucurat degeaba! Florin Talpan anunță că CSA Steaua nu a pierdut ”războiul” cu FCSB
Arsenal, în finala UCL după 20 de ani! Ce s-a întâmplat în precedenta finală de la ”masa bogaților”
Arsenal, în finala UCL după 20 de ani! Ce s-a întâmplat în precedenta finală de la ”masa bogaților”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
"Nu găsesc bikini potriviți pentru mine". Cum arată sportiva care a fost desemnată "cea mai sexy voleibalistă"

"Nu găsesc bikini potriviți pentru mine". Cum arată sportiva care a fost desemnată "cea mai sexy voleibalistă"

Ce s-a ales de fosta campioană US Open, după divorțul de Jozy Altidore, fostul atacant al lui Sunderland și Villarreal

Ce s-a ales de fosta campioană US Open, după divorțul de Jozy Altidore, fostul atacant al lui Sunderland și Villarreal

Olăroiu, transformare spectaculoasă: apariția sa a întors toate privirile

Olăroiu, transformare spectaculoasă: apariția sa a întors toate privirile

Gigi Becali, anunț după decizia judecătorilor privind cele 37 de milioane de euro: „S-a terminat!”. Reacția lui Talpan

Gigi Becali, anunț după decizia judecătorilor privind cele 37 de milioane de euro: „S-a terminat!”. Reacția lui Talpan

„Când joci baschet împotriva mea, chiar dacă pierzi, simți că ai câștigat!” Fosta sexy hocheistă cu forme incredibile și-a înnebunit fanii

„Când joci baschet împotriva mea, chiar dacă pierzi, simți că ai câștigat!” Fosta sexy hocheistă cu forme incredibile și-a înnebunit fanii

Coman, în fața loviturii carierei sale: 4,500,000 de dolari!

Coman, în fața loviturii carierei sale: 4,500,000 de dolari!



Recomandarile redactiei
Opinie contra curentului despre noua siglă a lui Dinamo: ”Avea nevoie de o schimbare”
Opinie contra curentului despre noua siglă a lui Dinamo: ”Avea nevoie de o schimbare”
Gigi Becali s-a bucurat degeaba! Florin Talpan anunță că CSA Steaua nu a pierdut ”războiul” cu FCSB
Gigi Becali s-a bucurat degeaba! Florin Talpan anunță că CSA Steaua nu a pierdut ”războiul” cu FCSB
Fotbalistul dorit de Gigi Becali la FCSB, pe lista unui club din Italia
Fotbalistul dorit de Gigi Becali la FCSB, pe lista unui club din Italia
S-a aflat! Primul club care vrea să-l transfere pe Kylian Mbappe de la Real Madrid
S-a aflat! Primul club care vrea să-l transfere pe Kylian Mbappe de la Real Madrid
Capitolul la care Tottenham urcă direct pe 3 în clasamentul Premier League
Capitolul la care Tottenham urcă direct pe 3 în clasamentul Premier League
Alte subiecte de interes
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Antrenorul care l-a lansat pe Cristian Chivu în fotbalul mare, atac nemilos: "Cine ești tu să refuzi Ajax?"
Antrenorul care l-a lansat pe Cristian Chivu în fotbalul mare, atac nemilos: "Cine ești tu să refuzi Ajax?"
Florin Prunea: "100% nu. Nici vorbă!" Pe cine exclude din cursa pentru banca tehnică a naționalei României
Florin Prunea: "100% nu. Nici vorbă!" Pe cine exclude din cursa pentru banca tehnică a naționalei României
CITESTE SI
Surse: Tensiuni în ședința PNL. Liderii care se opun opoziției și cer rămânerea la guvernare: „Sunteți cu țiglele pe casă?”

stirileprotv Surse: Tensiuni în ședința PNL. Liderii care se opun opoziției și cer rămânerea la guvernare: „Sunteți cu țiglele pe casă?”

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Surpriză uriașă în România: Reapare marca Oltcit. Cine și unde o va produce

stirileprotv Surpriză uriașă în România: Reapare marca Oltcit. Cine și unde o va produce

Ce s-a întâmplat după moțiunea de cenzură care a demis Guvernul. Mesajul transmis de Ilie Bolojan în ședința PNL

stirileprotv Ce s-a întâmplat după moțiunea de cenzură care a demis Guvernul. Mesajul transmis de Ilie Bolojan în ședința PNL

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!