Întâlnire specială pentru Cristi Chivu înainte de finala Cupei Italiei

Pe 9 mai, proaspăta campioană a Italiei se va duela cu Lazio în campionat, iar, patru zile mai târziu, cele două cluburi se vor duela pentru Cupa Italiei, o șansă pentru Chivu să facă ”eventul”.

Presa italiană a dezvăluit ce urmează pentru echipa lui Cristi Chivu înaintea finalei Coppa Italia.

Conform Football Italia, întreaga delegație a lui Inter, în frunte cu Cristi Chivu și președintele Giuseppe Marotta vor merge, așa cum cere tradiția, la Vatican, unde îl vor întâlni pe Papa Leon XIV. Întâlnirea va avea loc sâmbătă, 9 mai, la ora 10:00.

În Italia, a devenit deja un obicei ca echipa care câștigă titlul să meargă în audiență specială la Vatican. Și Napoli a avut parte de același tratament în urmă cu un an.