EXCLUSIV Corespondență de la Roma | Fanii lui Inter din România au ajuns în oraș: ”Dacă se întâmplă asta, ne-am luat degeaba cazare!”

Lazio - Inter este în direct pe VOYO de la ora 22:00.

Cele două echipe își dau întâlnire în finala Coppa Italia, la patru zile după ce s-au confruntat în campionat. În etapa #36 din Serie A, Inter a învins-o în deplasare cu 3-0 pe Lazio.

Suporterii lui Inter din România au ajuns la Roma, ca să urmărească live meciul formației dirijate de Cristian Chivu. Sunt aproximativ 20 de fani și sunt gata pentru o petrecere pe cinste dacă ”nerazzurrii” pun mâna pe trofeu.

”Dacă va fi așa, ne-am luat cazarea degeaba”, au spus, mai în glumă, mai în serios fanii români ai lui Inter, din fața Colosseumului.

Lazio - Inter LIVE pe VOYO în finala Coppa Italia

Lazio și Inter își dau întâlnire miercuri, 13 mai, de la ora 22:00, în finala Coppa Italia, competiție care a fost și este transmisă în exclusivitate în actuala stagiune pe VOYO.

Inter a obținut accederea în finala Coppa Italia după ce a trecut de Como în semifinalele competiției. În tur, meciul s-a încheiat 0-0, iar în retur, ”nerazzurrii” s-au impus cu 3-2.

De cealaltă parte, Lazio a fost nevoită să execute penalty-uri în semifinale ca să ajungă în finala Coppa Italia. Echipa din Roma a trecut în dublă manșă de Atalanta după 2-2 în tur, 1-1 (2-1 d.l.d.) în retur.

