Cele două echipe își dau întâlnire în finala Coppa Italia, la patru zile după ce s-au confruntat în campionat. În etapa #36 din Serie A, Inter a învins-o în deplasare cu 3-0 pe Lazio.

Corespondență de la Roma | Fanii lui Inter din România au ajuns în oraș: ”Dacă se întâmplă asta, ne-am luat degeaba cazare!”

Suporterii lui Inter din România au ajuns la Roma, ca să urmărească live meciul formației dirijate de Cristian Chivu. Sunt aproximativ 20 de fani și sunt gata pentru o petrecere pe cinste dacă ”nerazzurrii” pun mâna pe trofeu.

”Dacă va fi așa, ne-am luat cazarea degeaba”, au spus, mai în glumă, mai în serios fanii români ai lui Inter, din fața Colosseumului.