Noul contract al lui Cristi Chivu cu Inter! Gazzetta dello Sport a dezvăluit toate detaliile

Ajuns la Inter la finalul sezonului trecut, Chivu i-a condus pe nerazzurri spre Scudetto cu numărul 21 din istoria clubului, dar antrenorul român poate face eventul.

Având în vedere performanța făcută de Chivu pe banca lui Inter, șefii clubului din Milano vor să îi ofere antrenorului român prelungirea contractului.

Gazzetta dello Sport a dezvăluit toate detaliile noului contract. Se pare că este vorba despre o înțelegere valabilă până în vara anului 2028 și va încasa trei milioane de euro pe sezon. De altfel, cea mai importantă publicație italiană susține că antrenorul român va avea un cuvânt greu de spus în campania de transferuri din această vară.