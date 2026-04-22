Atalanta - Lazio se vede LIVE pe VOYO, de la ora 22:00

cristi chivu, Inter, Lazio, Atalanta, Coppa Italia
Partida Atalanta - Lazio, din semifinala de Coppa Italia, va avea loc miercuri, de la ora 22:00 și va putea fi urmărită LIVE pe platforma VOYO, dar și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

Cele două formații se luptă pentru un loc în finala Coppa Italia, acolo unde vor da piept cu Interul lui Cristi Chivu, care s-a calificat în urma unui meci nebun împotriva lui Como.

Lazio vine după victoria cu 2-0 din Serie A în fața lui Napoli și se află pe locul nouă în campionat. Echipa din Roma a ajuns în semifinala Coppa Italia după ce a trecut de Bologna în „sferturi”, scor 2-1.

De cealaltă parte, Atalanta a învins-o pe Juventus în faza sferturilor de finală cu 3-0 și s-a calificat fără emoții în următorul act al Coppa Italia. Echipa lui Palladino se află pe locul șapte în Serie A și vine după remiza din campionat cu AS Roma, scor 1-1.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc chiar în turul din semifinala cupei și s-a încheiat la egalitate 2-2.

Cristi Chivu exultă după ce Inter a întors-o pe Como: ”Doar noi puteam să facem asta!”

În returul de pe ”Giuseppe Meazza”, Como a avut 1-0 la pauză, prin Martin Baturina (minutul 32) și 2-0 în minutul 48, în urma reușitei lui Lucas Da Cunha.

Echipa pregătită de Cristi Chivu s-a mobilizat însă după reușita lui Da Cunha și a întors soarta partidei cu trei goluri în care actori principali au fost Petar Sucic și Hakan Calhanoglu.

Sucic i-a pasat decisiv lui Calhanoglu pentru golurile de 1-2 și 2-2 (minutul 69, minutul 86), iar turcul i-a oferit un assist lui Sucic la reușita care a închis meciul, în minutul 89.

După meci, Chivu a vorbit despre dăruirea fotbaliștilor săi și a evidențiat că obiectivul la Inter e să câștige atât Serie A, cât și să-și treacă în cont Coppa Italia.

”Această revenire recompensează munca întregii echipe pentru că toți muncesc din greu: când sunt solicitați, o arată. Schimbările au fost de un ajutor imens pentru că au înțeles momentul. Diouf a intrat foarte bine, a luptat unu la unu cu curaj și caracter, iar noi le-am cauzat probleme lui Como cu introducerea lui. Sucic și Pio Esposito au fost și ei decisivi, dar întreaga echipă are o dorință incredibilă de a fi competitivă

Denzel are o problemă fizică: a fost de acord să fie disponibil având în vedere cum mergeau lucrurile, dar are o problemă la tendon. Și mă bucur că a făcut-o. Același lucru s-a întâmplat și cu Lautaro împotriva Romei. Acești jucători simt o responsabilitate pentru ceea ce este Inter.

Cunosc nebunia (n.r. de a reveni într-un meci) pentru că am trecut prin asta și de aceea oamenii se îndrăgostesc de această echipă, pentru emoții atât de puternice și pentru realizări care nu se realizează în altă parte, chiar dacă uneori și-ar putea dori să fi avut seri mai liniștite.

Ne-am pus într-o situație care ne permite să visăm datorită muncii asidue! Obiectivul nu este unul, ci două trofee. Como a avut cea mai bună apărare din Italia și am reușit să marcăm atât de multe goluri împotriva lor. Doar Inter poate reveni împotriva lui Como de două ori în 10 zile!”, a spus Cristi Chivu, potrivit Gazzetta dello Sport.

Pentru Inter urmează meciul cu Torino de duminică, ora 19:00, În etapa #34 din Serie A. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Inter - Como 3-2 (REZUMAT)

