Presa din Italia a analizat succesul lui Cristi Chivu la Inter: „A ajuns acolo din întâmplare”

Echipa lui Cristi Chivu a dominat clar Serie A , iar acest lucru a tras un semnal de alarmă către celelalte echipe care își doresc titlul în sezonul următor.

Inter a câștigat clar campionatul în Italia, cu trei etape înainte de final , și se află la 12 puncte de locul doi ocupat de Napoli.

Performanța reușită de antrenorul român în Serie A a fost analizată de Daniele Garbo, un jurnalist important din „cizmă”, care îl consideră pe Cristi Chivu omul decisiv la acest titlu.

Jurnalistul italian a vorbit despre ceea ce a adus Chivu la formația milaneză, dar a avertizat că sezonul următor așteptările vor fi și mai mari.

„(n.r. La cine te gândești după weekendul de campionat?) I-l dedic lui Chivu, adevăratul arhitect al Scudetto-ului lui Inter. Părea că a ajuns acolo aproape din întâmplare, dar a dovedit că este foarte capabil.

Mi-a plăcut foarte mult comunicarea lui, cu excepția lipsei de comunicare în ceea ce privește cazul Bastoni. A fost bun la a intra în mintea jucătorilor după finalul complicat al sezonului trecut. Acondus foarte bine lotul. Mi-a plăcut întotdeauna atitudinea și abordarea lui ca jucător, care a rămas aceeași ca antrenor. Acum va trebui să așteptăm rezultatele sezonului viitor, având în vedere că va avea responsabilități mai mari atât în ​​Serie A, cât și în Europa.”, a spus jurnalistul Daniele Garbo, conform TMW.com.

Juventus vrea jucători de la Manchester City și Liverpool

Juventus este una dintre formațiile din Italia cu pretenții, dar care nu a mai câștigat de șase ani titlul, după ce dominase clar întrecere internă timp ce zece ani.

Torinezii își doresc să se întoarcă în vârf, iar Luciano Spalletti a cerut întăriri pentru stagiunea viitoare.

Juventus vrea să îl convingă pe Bernardo Silva să semneze din postura de jucător liber de contract, după ce portughezul își va încheia contractul cu Manchester City.

Conform TMW.com, „Bătrâna Doamnă” a pus ochii și pe Tijjani Reijnders, dar în cazul mijlocașului olandez aceștia speră la un împrumut. „Cetățenii” l-au transferat pe Reijnders în schimbul a aproximativ 55 de milioane de euro de la AC Milan, în vara trecută.

Pe lângă cei doi jucători de la Manchester City, Juventus vrea să îl aducă pe Alisson. Sursa citată mai sus dezvăluie că brazilianul își dorește să plece de la Liverpool și să semneze un contract valabil pe trei sezoane cu gruparea din Serie A.

Cifrele jucătorilor doriți de Juventus

Șapte goluri și opt pase decisive în 45 de meciuri în tricoul lui Manchester City sunt cifrele lui Tijjani Reijnders din acest sezon.

Bernardo Silva a bifat 48 de partide în tricoul „cetățenilor” în stagiunea aceasta și are trei goluri și cinci assist-uri.

Alisson a evoluat în 34 de meciuri în acest sezon pentru Liverpool, dar a fost accidentat în multe partide.