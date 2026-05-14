După 3-0 în campionat în urmă cu patru zile, Inter a tranșat rapid soarta partidei cu Lazio din Coppa Italia. Adam Marusic a înscris nefericit în propria poartă în minutul 14, iar Lautaro Martinez a dus scorul la 2-0 în minutul 35, după o gafă uriașă în defensiva lui Maurizio Sarri. Lazio n-a reușit să întoarcă soarta partidei în repriza secundă, iar trofeul a mers în vitrina echipei de pe ”Meazza”. Chivu și-a arătat clasa: ce a făcut după ce a pus mâna pe Coppa Italia Înainte de decernarea trofeului, Chivu a avut propriul moment de bucurie cu galeria lui Inter. Deși retras la început, antrenorul român s-a ”descărcat” în fața ultrașilor, arătând spiritul pentru care fanii îl iubesc atât de mult.

A urmat un alt moment în care Chivu a ales să stea departe de reflectoare, atunci când Lautaro Martinez și colegii săi au ridicat Coppa Italia. Chiar dacă performanța sa este una uriașă, antrenorul lui Inter a pus de multe ori accentul pe munca jucătorilor pe care îi pregătește. Cu medalia la gât, fostul căpitan al echipei naționale s-a pozat alături de familia sa: soția Adelina și cele două fiice ale lui, Natalia și Anastasia, nu au lipsit de pe Stadio Olimpico.

A urmat momentul emoționant de la conferința de presă ”Bună seara și felicitări!”, a fost adresarea, în limba română, după care întrebarea a continuat în engleză: ”Este acesta cel mai fericit moment din viața dumneavoastră, ca antrenor și jucător?”. Moment în care Chivu le-a spus jurnaliștilor italieni că ne va răspunde în română. ”Nu, cred că cel mai fericit moment a fost când s-au născut fiicele mele, cel mai fericit momente sunt cele legate de familie, de oameni dragi ție, de cei care îți sunt alături, de cei care te susțin și la bine, și la rău, de cei care încearcă să-ți dea un moment de consolare atunci când ai nevoie, când te îmbrățișează, când îți spun că te iubesc. Astea sunt momentele fericite din viața unui om. Din punct de vedere profesional, sigur că încerci să-ți faci meseria, să faci tot ceea ce crezi tu că sunt capacitățile tale în a transmite ambiție, motivație, iar atunci când reușești și vezi fericirea în ochii jucătorilor tăi, mai ales atunci când câștigi și trofee, totul devine important, totul devine foarte frumos”, a spus Chivu.