FOTO ȘI VIDEO Cristi Chivu și-a arătat clasa: ce a făcut antrenorul român după ce a câștigat Coppa Italia

Cristi Chivu și-a arătat clasa: ce a făcut antrenorul român după ce a câștigat Coppa Italia Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Inter Milano s-a impus fără prea mari emoții în meciul cu Lazio din finala Coppa Italia, scor 2-0. Partida a fost LIVE pe VOYO.

TAGS:
cristi chivuInter Milanolazio - inter milanofinala coppa italiaCoppa Italia
Din articol

După 3-0 în campionat în urmă cu patru zile, Inter a tranșat rapid soarta partidei cu Lazio din Coppa Italia. Adam Marusic a înscris nefericit în propria poartă în minutul 14, iar Lautaro Martinez a dus scorul la 2-0 în minutul 35, după o gafă uriașă în defensiva lui Maurizio Sarri. Lazio n-a reușit să întoarcă soarta partidei în repriza secundă, iar trofeul a mers în vitrina echipei de pe ”Meazza”.

Chivu și-a arătat clasa: ce a făcut după ce a pus mâna pe Coppa Italia

Înainte de decernarea trofeului, Chivu a avut propriul moment de bucurie cu galeria lui Inter. Deși retras la început, antrenorul român s-a ”descărcat” în fața ultrașilor, arătând spiritul pentru care fanii îl iubesc atât de mult.

A urmat un alt moment în care Chivu a ales să stea departe de reflectoare, atunci când Lautaro Martinez și colegii săi au ridicat Coppa Italia. Chiar dacă performanța sa este una uriașă, antrenorul lui Inter a pus de multe ori accentul pe munca jucătorilor pe care îi pregătește.

Cu medalia la gât, fostul căpitan al echipei naționale s-a pozat alături de familia sa: soția Adelina și cele două fiice ale lui, Natalia și Anastasia, nu au lipsit de pe Stadio Olimpico.

A urmat momentul emoționant de la conferința de presă

”Bună seara și felicitări!”, a fost adresarea, în limba română, după care întrebarea a continuat în engleză: ”Este acesta cel mai fericit moment din viața dumneavoastră, ca antrenor și jucător?”. Moment în care Chivu le-a spus jurnaliștilor italieni că ne va răspunde în română. 

”Nu, cred că cel mai fericit moment a fost când s-au născut fiicele mele, cel mai fericit momente sunt cele legate de familie, de oameni dragi ție, de cei care îți sunt alături, de cei care te susțin și la bine, și la rău, de cei care încearcă să-ți dea un moment de consolare atunci când ai nevoie, când te îmbrățișează, când îți spun că te iubesc. Astea sunt momentele fericite din viața unui om.

Din punct de vedere profesional, sigur că încerci să-ți faci meseria, să faci tot ceea ce crezi tu că sunt capacitățile tale în a transmite ambiție, motivație, iar atunci când reușești și vezi fericirea în ochii jucătorilor tăi, mai ales atunci când câștigi și trofee, totul devine important, totul devine foarte frumos”, a spus Chivu.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
A fost găsit băiatul de 5 ani care a dispărut după ce a plecat de lângă tatăl său, Sibiu. Primele imagini. FOTO și VIDEO
A fost găsit băiatul de 5 ani care a dispărut după ce a plecat de lângă tatăl său, Sibiu. Primele imagini. FOTO și VIDEO
ARTICOLE PE SUBIECT
Cristi Chivu, întrebat frontal după ce a câștigat Scudetto și Coppa Italia: ”O nouă eră la Inter?”
Cristi Chivu, întrebat frontal după ce a câștigat Scudetto și Coppa Italia: ”O nouă eră la Inter?”
ULTIMELE STIRI
Supremația continuă! PSG, campioana Franței, pentru a cincea oară la rând
Supremația continuă! PSG, campioana Franței, pentru a cincea oară la rând
Pariu în direct după eventul lui Inter: "Cristi Chivu, selecționerul Italiei înainte să fie selecționerul României. O să vezi"
Pariu în direct după eventul lui Inter: "Cristi Chivu, selecționerul Italiei înainte să fie selecționerul României. O să vezi"
Transferul prin care Real îl ademenește pe Mourinho: 100 de milioane de euro pentru aducerea unui atacant de top
Transferul prin care Real îl ademenește pe Mourinho: 100 de milioane de euro pentru aducerea unui atacant de top
Chivu, moment special la conferința de presă! A vrut să răspundă în limba română: ”Totul devine foarte frumos”
Chivu, moment special la conferința de presă! A vrut să răspundă în limba română: ”Totul devine foarte frumos”
Lautaro Martinez, verdict clar când a fost întrebat despre Cristi Chivu: ”Zece, nu unul singur!”
Lautaro Martinez, verdict clar când a fost întrebat despre Cristi Chivu: ”Zece, nu unul singur!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
"Sunt naturali?" Noua prezentatoare de la Real Madrid îi pune pe jar pe spanioli: "Cât de sexy ești!"

"Sunt naturali?" Noua prezentatoare de la Real Madrid îi pune pe jar pe spanioli: "Cât de sexy ești!"

Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu

Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu

Lazio - Inter 0-2 a fost în direct pe VOYO | Cristi Chivu face istorie la echipa ”nerazzurrilor” și câștigă Coppa Italia

Lazio - Inter 0-2 a fost în direct pe VOYO | Cristi Chivu face istorie la echipa ”nerazzurrilor” și câștigă Coppa Italia

U Cluj - Universitatea Craiova 0-0: oltenii au cucerit Cupa României după executarea loviturilor de departajare

U Cluj - Universitatea Craiova 0-0: oltenii au cucerit Cupa României după executarea loviturilor de departajare

Luca Toni nu l-a menajat pe Cristi Chivu înainte de finala Coppa Italia: ”Ești luat în râs în Europa!”

Luca Toni nu l-a menajat pe Cristi Chivu înainte de finala Coppa Italia: ”Ești luat în râs în Europa!”

Lautaro Martinez, verdict clar când a fost întrebat despre Cristi Chivu: ”Zece, nu unul singur!”

Lautaro Martinez, verdict clar când a fost întrebat despre Cristi Chivu: ”Zece, nu unul singur!”



Recomandarile redactiei
Pariu în direct după eventul lui Inter: "Cristi Chivu, selecționerul Italiei înainte să fie selecționerul României. O să vezi"
Pariu în direct după eventul lui Inter: "Cristi Chivu, selecționerul Italiei înainte să fie selecționerul României. O să vezi"
Chivu, moment special la conferința de presă! A vrut să răspundă în limba română: ”Totul devine foarte frumos”
Chivu, moment special la conferința de presă! A vrut să răspundă în limba română: ”Totul devine foarte frumos”
Supremația continuă! PSG, campioana Franței, pentru a cincea oară la rând
Supremația continuă! PSG, campioana Franței, pentru a cincea oară la rând
Lautaro Martinez, verdict clar când a fost întrebat despre Cristi Chivu: ”Zece, nu unul singur!”
Lautaro Martinez, verdict clar când a fost întrebat despre Cristi Chivu: ”Zece, nu unul singur!”
Cristi Chivu, întrebat frontal după ce a câștigat Scudetto și Coppa Italia: ”O nouă eră la Inter?”
Cristi Chivu, întrebat frontal după ce a câștigat Scudetto și Coppa Italia: ”O nouă eră la Inter?”
Alte subiecte de interes
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Chivu, moment special la conferința de presă! A vrut să răspundă în limba română: ”Totul devine foarte frumos”
Chivu, moment special la conferința de presă! A vrut să răspundă în limba română: ”Totul devine foarte frumos”
Lazio - Inter 0-2 a fost în direct pe VOYO | Cristi Chivu face istorie la echipa ”nerazzurrilor” și câștigă Coppa Italia
Lazio - Inter 0-2 a fost în direct pe VOYO | Cristi Chivu face istorie la echipa ”nerazzurrilor” și câștigă Coppa Italia
CITESTE SI
AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

stirileprotv AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

stirileprotv Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

stirileprotv Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!