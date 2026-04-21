Partida Inter - Como, din returul semifinalei de Coppa Italia, va avea loc marți, de la ora 22:00 și va putea fi urmărită LIVE pe VOYO . În tur, meciul s-a încheiat 0-0.

Inter vine după vine după victoria cu 3-0 din campionat, în fața lui Cagliari, și este în fruntea clasamentului cu 78 de puncte, la 12 „lungimi” de principalele urmăritoare: Napoli și AC Milan.

De cealaltă parte, Como se situează pe poziția a 5-a cu 58 de puncte, iar echipa lui Fabregas vine după înfrângerea din campionat, 1-2 cu Sassuolo.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în Serie A și s-a încheiat cu victoria „nerezzurrilor” cu 4-3. Meciul tur din semifinalele Coppa Italia s-a jucat pe terenul lui Como și s-a terminat 0-0.