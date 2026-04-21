Partida Inter - Como, din returul semifinalei de Coppa Italia, va avea loc marți, de la ora 22:00 și va putea fi urmărită LIVE pe VOYO. În tur, meciul s-a încheiat 0-0.
LIVE VIDEO Inter - Como, LIVE pe VOYO de la 22:00, în Coppa Italia! Cristi Chivu, la un pas de „dubla” istorică
Inter vine după vine după victoria cu 3-0 din campionat, în fața lui Cagliari, și este în fruntea clasamentului cu 78 de puncte, la 12 „lungimi” de principalele urmăritoare: Napoli și AC Milan.
De cealaltă parte, Como se situează pe poziția a 5-a cu 58 de puncte, iar echipa lui Fabregas vine după înfrângerea din campionat, 1-2 cu Sassuolo.
Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în Serie A și s-a încheiat cu victoria „nerezzurrilor” cu 4-3. Meciul tur din semifinalele Coppa Italia s-a jucat pe terenul lui Como și s-a terminat 0-0.
Cristi Chivu, lângă Jose Mourinho și Massimiliano Allegri
Antrenorul român are șansa de a se alătura în finalul acestui sezon unui grup select de antrenori care au reușit „dubla” în Italia: au câștigat în același sezon și campionatul și cupa.
Antonio Janni, Carlo Parola, Ottavio Bianchi, Marcello Lippi, Sven Goran Eriksson, Jose Mourinho și Massimiliano Allegri sunt tehnicienii care au realizat „dubla” în Italia până acum scrie Gazzetta dello Sport, iar Cristi Chivu li se poate alătura.
Scudetto pare asigurat în acest sezon pentru Inter, dar Coppa Italia este în continuare o provocare. Dacă va trece de Como, gruparea lui Cristi Chivu o va întâlni în finală pe una dintre Atalanta sau Lazio, care se înfruntă în cealaltă semifinală transmisă pe VOYO.
