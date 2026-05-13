Cristi Chivu (45 de ani) este în fața unui sezon istoric

Cristi Chivu (45 de ani) este în fața unui sezon istoric, primul ca antrenor la Inter Milano. După ce a câștigat ”Scudetto”, meritat, așa cum a zis chiar el la conferința de presă premergătoare jocului, antrenorul român are șansa de a câștiga eventul dcă o va învinge pe Lazio în finala Coppa Italia.

Ce scriu marile ziare din Italia în ziua finalei Coppa Italia

Ar fi o performanță fantastică pentru CV-ul unui tânăr antrenor, cu care nu se pot lăuda foarte mulți tehnicieni în fotbalul italian.

Corriere dello Sport și Gazzetta dello Sport au dat, aproximativ, același titlu în prefața meciului de pe Olimpico. În rubricile dedicate antrenorului român, posibilitatea de a câștiga ”dubla” a fost scoasă în față.

”Chivu pentru dublă, Sarri pentru Europa”, a a scris Corriere dello Sport.

”Dubla lui Chivu”, a notat și Gazzetta.

După care au fost evidențiate cele mai importante pasaje din conferința de presă a antrenorului român. Printre altele, Chivu le-a cerut elevilor săi să aibă atitudine înainte de acest meci.

”Am meritat totul până acum și trebuie să păstrăm aceeași claritate. Să fim calmi, să zâmbim, să fim responsabili și să avem dorința de a ne distra. Fără să ne pierdem umilința”, a spus Chivu.

Cristi Chivu: ”Thuram? E bine, va fi evaluat mâine”

”E bine, va fi evaluat mâine”, s-a limitat să spună Chivu la conferința de presă, atunci când a primit, inevitabil, întrebarea despre atacantul francez.

Dacă Thuram nu va putea evolua din primul minut în meciul de pe Olimpico, atunci, Bonny va începe ca titular alături de Lautaro Martinez în flancul ofensiv al ”nerazzurrilor”.